Стало известно, кто еще будет работать в штабе Скрипника в Металлисте 1925

Новый тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник сформировал свой штаб.

Как стало известно Sport.ua, за подготовку вратарей в «Металлисте 1925» будет отвечать Андрей Никитин, который ранее работал в «Ворскле».

Итак, в тренерский штаб нового руководителя «Металлиста 1925» Виктора Скрипника вошли Сергей Попов, Григорий Ярмаш и Андрей Никитин, которые помогали ему не только в «Ворскле», но и еще раньше – в луганской «Заре».

Пока что футболисты «Металлиста 1925», набрав 15 очков, находятся на 12 месте в УПЛ.