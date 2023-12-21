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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 20:34 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:55
587
1

Стало известно, кто еще будет работать в штабе Скрипника в Металлисте 1925

Новый тренер харьковчан сформировал свой штаб

21 декабря 2023, 20:34 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:55
587
1
Стало известно, кто еще будет работать в штабе Скрипника в Металлисте 1925
ФК Ворскла. Андрей Никитин

Новый тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник сформировал свой штаб.

Как стало известно Sport.ua, за подготовку вратарей в «Металлисте 1925» будет отвечать Андрей Никитин, который ранее работал в «Ворскле».

Итак, в тренерский штаб нового руководителя «Металлиста 1925» Виктора Скрипника вошли Сергей Попов, Григорий Ярмаш и Андрей Никитин, которые помогали ему не только в «Ворскле», но и еще раньше – в луганской «Заре».

Пока что футболисты «Металлиста 1925», набрав 15 очков, находятся на 12 месте в УПЛ.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
помню Никтин был такой худенький в молодости...
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