Дмитрий ФАТЕЕВ: «В Оболони сказали, что на меня не рассчитывают»
Защитник «Оболони» – о своем будущем
Защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев прокомментировал решение клуба выставить его на трансфер:
«Инициатива исходила из клуба. Меня пригласили на встречу и сказали, что на меня не рассчитывают. Сказали искать себе новую команду, а потом со мной разорвут контракт. Я не понимаю, почему так произошло.
Заочные варианты есть. До конкретики еще не дошло. Речь идет о командах Первой лиги и УПЛ», – заявил Фатеев.
Ранее сообщалось о том, что Дмитрием Фатеевым интересуются такие клубы как «Ингулец», «Виктория» и «ЮКСА».
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