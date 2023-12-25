Дмитрий ФАТЕЕВ: «В Оболони сказали, что на меня не рассчитывают»

Защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев прокомментировал решение клуба выставить его на трансфер:

«Инициатива исходила из клуба. Меня пригласили на встречу и сказали, что на меня не рассчитывают. Сказали искать себе новую команду, а потом со мной разорвут контракт. Я не понимаю, почему так произошло.

Заочные варианты есть. До конкретики еще не дошло. Речь идет о командах Первой лиги и УПЛ», – заявил Фатеев.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрием Фатеевым интересуются такие клубы как «Ингулец», «Виктория» и «ЮКСА».