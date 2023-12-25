Игроком, который не нужен Оболони, интересуются украинские клубы разных лиг
Дмитрий Фатеев официально в поисках новой команды
19 декабря киевский футбольный клуб «Оболонь» официально сообщил, что выставил на трансфер 29-летнего украинского защитника Дмитрия Фатеева.
Сейчас на игрока есть сразу 4 претендента из Украины, причем из разных лиг.
Из УПЛ в услугах Фатеева нуждался «Верес» до того, как Олег Шандрук сменил Сергея Лавриненка на посту коуча команды.
Также Дмитрием интересуются участники Чемпионской группы Первой лиги «Ингулец» и «Виктория», а еще один из лидеров Второй лиги ЮКСА.
В нынешнем сезоне Фатеев провел девять матчей за «Оболонь» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Всего на счету защитника один гол и один ассист во всех поединках за «пивоваров».
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