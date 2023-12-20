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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 05:52 |
159
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь выставила на трансфер 29-летнего защитника

Дмитрий Фатеев ищет новую команду

20 декабря 2023, 05:52 |
159
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь выставила на трансфер 29-летнего защитника
ФК Оболонь. Дмитрий Фатеев

Киевский футбольный клуб «Оболонь» официально сообщил, что выставил на трансфер 29-летнего украинского защитника Дмитрия Фатеева.

Дмитрий Фатеев присоединился к составу «пивоваров» в июле 2022 года. В течение этого периода защитник принял участие в 29 матчах команды (7 – в чемпионате УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 20 – в Первой лиге), отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

В этом сезоне Дмитрий Фатеев сыграл в 9 матчах за Оболонь. В одном из поединков игрок принял участие в победной игре над Динамо (1:0) в Кубке Украины, где отыграл 81 минуту.

Ранее Sport.ua сообщал, с кем сыграет «Оболонь» на сборах в Турции.

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Дмитрий Фатеев Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Оболонь
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