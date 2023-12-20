ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь выставила на трансфер 29-летнего защитника

Киевский футбольный клуб «Оболонь» официально сообщил, что выставил на трансфер 29-летнего украинского защитника Дмитрия Фатеева.

Дмитрий Фатеев присоединился к составу «пивоваров» в июле 2022 года. В течение этого периода защитник принял участие в 29 матчах команды (7 – в чемпионате УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 20 – в Первой лиге), отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

В этом сезоне Дмитрий Фатеев сыграл в 9 матчах за Оболонь. В одном из поединков игрок принял участие в победной игре над Динамо (1:0) в Кубке Украины, где отыграл 81 минуту.

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