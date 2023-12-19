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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 22:42 | Обновлено 19 декабря 2023, 22:43
227
0

У Оболони в Турции спарринг-партнерами будут команды из трех стран

Из Чехии, Словакии и Дании

19 декабря 2023, 22:42 | Обновлено 19 декабря 2023, 22:43
227
0
У Оболони в Турции спарринг-партнерами будут команды из трех стран
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» 20 января 2024 года транзитом через Кишинев отправятся на сбор в Турцию, где проведут 7-8 контрольных матчей.

Первый – 24 января с «Слованом» (Либерец), который занимает восьмое место в элитном дивизионе Чехии. Затем подопечные Валерия Иващенко будут выяснять отношения с еще одной командой из этой страны – «Карвина», а также представителями Словакии и Дании.

Покинет «Оболонь» защитник Дмитрий Фатеев. Он выставлен на трансфер. Если усиление и будет, то в лучшем случае, 2-3 новичками.

«Оболонь» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.

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инсайд Оболонь Киев Слован Либерец Карвина Дмитрий Фатеев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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