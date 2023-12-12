Оболонь после отпуска начнет тренировки в Киеве

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» начнут подготовку ко второй части сезона 8 января 2024 года.

Почти две недели «пивовары» будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся на турецкий сбор, где сыграют 7-8 контрольных матчей.

Вернутся киевляне домой за несколько дней до календарного поединка 18-го тура чемпионата УПЛ – с «Черноморцем».

По информации нашего источника, поскольку у всех футболистов «Оболони» действующие контракты, главный тренер Валерий Иващенко надеется, что весной они проявят себя лучше. Если усиление состава и будет, то точечное.

Добавим, что «Оболонь», набрав 14 очков, занимает 13 место в чемпионате УПЛ.