Оболонь после отпуска начнет тренировки в Киеве
Затем команда Валерия Иващенко поедет в Турцию
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» начнут подготовку ко второй части сезона 8 января 2024 года.
Почти две недели «пивовары» будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся на турецкий сбор, где сыграют 7-8 контрольных матчей.
Вернутся киевляне домой за несколько дней до календарного поединка 18-го тура чемпионата УПЛ – с «Черноморцем».
По информации нашего источника, поскольку у всех футболистов «Оболони» действующие контракты, главный тренер Валерий Иващенко надеется, что весной они проявят себя лучше. Если усиление состава и будет, то точечное.
Добавим, что «Оболонь», набрав 14 очков, занимает 13 место в чемпионате УПЛ.
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