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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 12:45 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:51
93
0

Оболонь после отпуска начнет тренировки в Киеве

Затем команда Валерия Иващенко поедет в Турцию

12 декабря 2023, 12:45 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:51
93
0
Оболонь после отпуска начнет тренировки в Киеве
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» начнут подготовку ко второй части сезона 8 января 2024 года.

Почти две недели «пивовары» будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся на турецкий сбор, где сыграют 7-8 контрольных матчей.

Вернутся киевляне домой за несколько дней до календарного поединка 18-го тура чемпионата УПЛ – с «Черноморцем».

По информации нашего источника, поскольку у всех футболистов «Оболони» действующие контракты, главный тренер Валерий Иващенко надеется, что весной они проявят себя лучше. Если усиление состава и будет, то точечное.

Добавим, что «Оболонь», набрав 14 очков, занимает 13 место в чемпионате УПЛ.

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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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