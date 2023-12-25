КАРРАГЕР: «Не могу поверить, что Манчестер Юнайтед так высоко в таблице»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне:

«Думаю, самым большим потрясением в отношении «Манчестер Юнайтед» стало их положение в АПЛ. Я часто наблюдал, насколько они были плохи, и не могу поверить, что они так высоко в таблице, и что если бы они 2-3 раза показали результат, они были бы не так уж далеки от Лиги чемпионов. Меня это больше всего шокировало.

Но сейчас они действительно средняя команда. Худшее, что можно сказать о «Манчестер Юнайтед», – это назвать их скучными. Наблюдать за ними, когда мы были соперниками, всегда было захватывающе. Вы знали, что они готовы вцепиться в глотку, и что они в порядке.

Они забили 18 голов в этом сезоне – столько же, сколько «Лутон», и «Манчестер Юнайтед» просто не может быть таким».

Ранее игру «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Гари Невилл.