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  4. КАРРАГЕР: «Не могу поверить, что Манчестер Юнайтед так высоко в таблице»
Англия
25 декабря 2023, 15:33 |
1045
0

КАРРАГЕР: «Не могу поверить, что Манчестер Юнайтед так высоко в таблице»

Легенда «Ливерпуля» раскритиковал «Красных дьяволов»

25 декабря 2023, 15:33 |
1045
0
КАРРАГЕР: «Не могу поверить, что Манчестер Юнайтед так высоко в таблице»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне:

«Думаю, самым большим потрясением в отношении «Манчестер Юнайтед» стало их положение в АПЛ. Я часто наблюдал, насколько они были плохи, и не могу поверить, что они так высоко в таблице, и что если бы они 2-3 раза показали результат, они были бы не так уж далеки от Лиги чемпионов. Меня это больше всего шокировало.

Но сейчас они действительно средняя команда. Худшее, что можно сказать о «Манчестер Юнайтед», – это назвать их скучными. Наблюдать за ними, когда мы были соперниками, всегда было захватывающе. Вы знали, что они готовы вцепиться в глотку, и что они в порядке.

Они забили 18 голов в этом сезоне – столько же, сколько «Лутон», и «Манчестер Юнайтед» просто не может быть таким».

Ранее игру «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Гари Невилл.

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Джейми Каррагер Манчестер Юнайтед
Источник Sky Sports
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