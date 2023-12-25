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  4. Экс-игрок сборной Шотландии: «Зинченко – не очень хороший защитник»
Англия
25 декабря 2023, 12:55 | Обновлено 25 декабря 2023, 13:12
897
1

Экс-игрок сборной Шотландии: «Зинченко – не очень хороший защитник»

Крейг Берли раскритиковал игрока «Арсенала»

25 декабря 2023, 12:55 | Обновлено 25 декабря 2023, 13:12
897
1
Экс-игрок сборной Шотландии: «Зинченко – не очень хороший защитник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший полузащитник сборной Шотландии Крейг Берли после матча с «Ливерпулем» (ничья 1:1) раскритиковал украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко:

«Я всегда придерживался мнения о том, что у Зинченко как у защитника много слабых мест. И дело даже не только в этом голе Салаха. Зинченко совершенно плохо контролирует мяч и позицию, когда надо обороняться. В матче с «Ливерпулем» Деклан Райс во многих случаях выручал Зинченко, когда тот снова испытывал проблемы с позицией.

Что же касается самого гола Салаха, то первая ошибка Зинченко заключалась в том, что в момент передачи он уже проигрывал своему оппоненту три-четыре ярда. Затем защитник «Арсенала», конечно, попытался вернуться в игру, но действовал в этой фазе совершенно ужасно. Даже неловко было смотреть на то, как он лениво выставлял ногу. Так что неудивительно, что Салах очень легко проскочил мимо Зинченко. Вины вратаря в этом голе нет совершенно. Всё сводится к очень плохой игре в обороне.

И дело в том, что Зинченко — не очень хороший защитник. Это одна из причин, по которой Жузеп Гвардиола от него избавился».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига
Источник ESPN
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Комментарии 1
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Алекс 122
Зинченко вообще не защитник .Много раз его обыгрывали без труда и проходили к воротам .Трудно понять почему Гвпрдиола упорно ставил его в защиту 
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