Экс-игрок сборной Шотландии: «Зинченко – не очень хороший защитник»

Бывший полузащитник сборной Шотландии Крейг Берли после матча с «Ливерпулем» (ничья 1:1) раскритиковал украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко:

«Я всегда придерживался мнения о том, что у Зинченко как у защитника много слабых мест. И дело даже не только в этом голе Салаха. Зинченко совершенно плохо контролирует мяч и позицию, когда надо обороняться. В матче с «Ливерпулем» Деклан Райс во многих случаях выручал Зинченко, когда тот снова испытывал проблемы с позицией.

Что же касается самого гола Салаха, то первая ошибка Зинченко заключалась в том, что в момент передачи он уже проигрывал своему оппоненту три-четыре ярда. Затем защитник «Арсенала», конечно, попытался вернуться в игру, но действовал в этой фазе совершенно ужасно. Даже неловко было смотреть на то, как он лениво выставлял ногу. Так что неудивительно, что Салах очень легко проскочил мимо Зинченко. Вины вратаря в этом голе нет совершенно. Всё сводится к очень плохой игре в обороне.

И дело в том, что Зинченко — не очень хороший защитник. Это одна из причин, по которой Жузеп Гвардиола от него избавился».