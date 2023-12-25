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Испания
25 декабря 2023, 11:23 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:39
182
0

Новичок Реала Эндрик назвал свой способ борьбы с расизмом

Бразилец – о проявлении дискриминации

25 декабря 2023, 11:23 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:39
182
0
Новичок Реала Эндрик назвал свой способ борьбы с расизмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик (в центре)

17-летний бразильский игрок Эндрик признался в наличии собственной реакции на проявления расизма в свой адрес.

«Я уже сталкивался с расизмом, но мне все равно – чем больше они это делают, тем больше я буду смеяться им в лицо. Я борюсь вместе с Винисиусом, Родриго и со всеми, кто страдает от расизма.

Мне могут говорить все, что захочется, демонстрировать жесты... Я не буду возражать – думаю, это еще сильнее их разозлит. Это лучший способ борьбы с расизмом», – рассказал Эндрик.

Как известно, Эндрик летом 2024 года присоединится к «Реалу». Сейчас тинейджерщий выступает за бразильский «Палмейрас».

Ранее стало известно, что вокруг Эндрика разгорается допинговый скандал.

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Источник Sport.ua
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