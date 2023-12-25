Новичок Реала Эндрик назвал свой способ борьбы с расизмом

17-летний бразильский игрок Эндрик признался в наличии собственной реакции на проявления расизма в свой адрес.

«Я уже сталкивался с расизмом, но мне все равно – чем больше они это делают, тем больше я буду смеяться им в лицо. Я борюсь вместе с Винисиусом, Родриго и со всеми, кто страдает от расизма.

Мне могут говорить все, что захочется, демонстрировать жесты... Я не буду возражать – думаю, это еще сильнее их разозлит. Это лучший способ борьбы с расизмом», – рассказал Эндрик.