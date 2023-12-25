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Англия
25 декабря 2023, 04:04 | Обновлено 25 декабря 2023, 04:08
262
0

ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан

23 декабря «Арсенал» сыграл вничью со «скаузерами» в матче 18-го тура АПЛ

25 декабря 2023, 04:04 | Обновлено 25 декабря 2023, 04:08
262
0
ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 18-й минуте Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную «канониров». Полузащитник гостей Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил и не поставил пенальти, при этом судьи на VAR не вмешались в эпизод.

Орган, регулирующий и отвечающий за судейство в английском футболе (PGMOL), объяснил, почему в этом эпизоде не был назначен пенальти в пользу «Ливерпуля».

«Это не была четкой и очевидной ошибкой арбитра, поскольку рука Эдегора двигалась по траектории тела, а не к мячу, когда он опускался», » процитировали объяснение PGMOL во время прямого эфира на Sky Sports.

В PGMOL подтвердили, что контакт мяча с рукой Эдегора был, однако рука футболиста была использована для сохранения баланса и двигалась к его телу. Именно поэтому настолько очевидная игра рукой не была признана нарушением правил.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут в этом матче и отыграл весь поединок.

ФОТО. Как это возможно? Волейбол от Эдегора в матче с Ливерпулем оправдан

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Источник Football London
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