Он забивал голы. Коуч Челси рассказал, на кого он возлагает большие надежды
24 декабря лондонцы уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:2
24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».
На 80-й минуте наставник лондонцев Маурисио Почеттино заменил форварда Николаса Джексона на Нони Мадуэке. Фанатам «пенсионеров» очень понравилось такое решение коуча.
После завершения встречи Почеттино заявил, что возлагает большие надежды на Джексона:
«Мы останемся без него на месяц из-за поездки на Кубок Африки. Если сравнить Джексона с другими игроками, то он забивал голы.
Мы не можем винить его, мы одна команда. Он молодой, и у «Челси» на него огромные надежды», – сказал Маурисио.
Джексон является абсолютным лидером в АПЛ по полученным желтым карточкам – 8.
На счету Николаса 17 матчей в высшем дивизионе Англии, 7 голов и 1 ассист.
Видеообзор матча Вулверхэмптон – Челси – 2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроки попали в список Дарио Срны
Украинский тренер рассказал об отпуске и возможном пополнении тренерского штаба «Карпат»