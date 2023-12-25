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  4. Он забивал голы. Коуч Челси рассказал, на кого он возлагает большие надежды
Англия
25 декабря 2023, 03:45 |
123
0

Он забивал голы. Коуч Челси рассказал, на кого он возлагает большие надежды

24 декабря лондонцы уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:2

25 декабря 2023, 03:45 |
123
0
Он забивал голы. Коуч Челси рассказал, на кого он возлагает большие надежды
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

На 80-й минуте наставник лондонцев Маурисио Почеттино заменил форварда Николаса Джексона на Нони Мадуэке. Фанатам «пенсионеров» очень понравилось такое решение коуча.

После завершения встречи Почеттино заявил, что возлагает большие надежды на Джексона:

«Мы останемся без него на месяц из-за поездки на Кубок Африки. Если сравнить Джексона с другими игроками, то он забивал голы.

Мы не можем винить его, мы одна команда. Он молодой, и у «Челси» на него огромные надежды», – сказал Маурисио.

Джексон является абсолютным лидером в АПЛ по полученным желтым карточкам – 8.

На счету Николаса 17 матчей в высшем дивизионе Англии, 7 голов и 1 ассист.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Челси – 2:1

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Нони Мадуэке Николас Джексон Маурисио Почеттино Челси Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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