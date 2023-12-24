Англия24 декабря 2023, 15:47 |
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ВИДЕО. «Пас отдай, Господи!» Стерлинг упустил супер-момент против Вулвз
Футболисты «Челси» втроем выходили на голкипера
24 декабря 2023, 15:47 |
955
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Сегодня, 24 декабря 2023 года, проходит заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». После первого тайма счет остался неоткрытым – 0:0.
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На 32-й минуте матча из-за ошибки футболиста «волков» игроки «Челси» вышли втроем на вратаря соперника. Рахим Стерлинг решил самостоятельно завершить атаку, но пробил в голкипера. Комментатор матча красноречиво описал момент: «Пас отдай, Господи!»
ВИДЕО. «Пас отдай, Господи!» Стерлинг упустил супер-момент против Вулвз
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Комментарии 8
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Був би це Мудрик, змішалися б з гімном.
Одне слово: "жадіна - говядіна". Тупорилий, дай пас і закочуй гол хоч носом. Думає тільки про себе. Тому Челсі і не може перемогти, або показувати якусь гру. Бейтаються десь у середині. Пройшли ті часи коли вони показували пристойну гру і результат.
Плевать на стерлингов .Волки уже ведут
За таке в роздягальні колись можна було і отримати не трохи))
Команда тупых эгоистов!!
Ну і де ж відео?
Шо там пацанчики пишут рахиту?)
Мурзік let's go
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