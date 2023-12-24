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  4. ВИДЕО. «Пас отдай, Господи!» Стерлинг упустил супер-момент против Вулвз
Англия
24 декабря 2023, 15:47 |
955
8

ВИДЕО. «Пас отдай, Господи!» Стерлинг упустил супер-момент против Вулвз

Футболисты «Челси» втроем выходили на голкипера

24 декабря 2023, 15:47 |
955
8
ВИДЕО. «Пас отдай, Господи!» Стерлинг упустил супер-момент против Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 декабря 2023 года, проходит заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». После первого тайма счет остался неоткрытым – 0:0.

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На 32-й минуте матча из-за ошибки футболиста «волков» игроки «Челси» вышли втроем на вратаря соперника. Рахим Стерлинг решил самостоятельно завершить атаку, но пробил в голкипера. Комментатор матча красноречиво описал момент: «Пас отдай, Господи!»

ВИДЕО. «Пас отдай, Господи!» Стерлинг упустил супер-момент против Вулвз

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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shef63
Був би це Мудрик, змішалися б з гімном. 
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+4
didora
Одне слово: "жадіна - говядіна". Тупорилий,  дай пас і закочуй гол хоч носом. Думає тільки про себе. Тому Челсі і не може перемогти, або показувати якусь гру. Бейтаються десь у середині. Пройшли ті часи коли вони показували пристойну гру і результат.
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0
Алекс 122
Плевать на стерлингов .Волки уже ведут 
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0
Болела
За таке в роздягальні колись можна було і отримати не трохи))
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0
Vitason
Команда тупых эгоистов!!
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0
Spaceman
Ну і де ж відео?
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0
Swed
Шо там пацанчики пишут рахиту?)
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0
Перець
Мурзік let's go
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-2
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