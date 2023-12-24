Сегодня, 24 декабря 2023 года, проходит заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». После первого тайма счет остался неоткрытым – 0:0.

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На 32-й минуте матча из-за ошибки футболиста «волков» игроки «Челси» вышли втроем на вратаря соперника. Рахим Стерлинг решил самостоятельно завершить атаку, но пробил в голкипера. Комментатор матча красноречиво описал момент: «Пас отдай, Господи!»

ВИДЕО. «Пас отдай, Господи!» Стерлинг упустил супер-момент против Вулвз