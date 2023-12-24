Чемпионат Бельгии. Победы Сент-Жилуаза, Сент-Трюйдена и Андерлехта

Закончились еще три матча 19-го тура чемпионата Бельгии. Домашние победы одержали «Сент-Трюйден» и «Андерлехт», а «Сент-Жилуаз» на выезде обыграл «Эйпен».

Чемпионат Бельгии. 19 тур

Эйпен – Сент-Жилуаз – 1:2

Голы: Дэвидсон, 66 – Амура, 20, Пуэртас, 22

Сент-Трюйден – Шарлеруа – 1:0

Гол: Стекерс, 84

Андерлехт – Генк – 2:1

Голы: Леони, 74, Драйер, 90+1 – Фадера, 70.

Напомним, в еще одном матче «Антверпен» расписал боевую ничью с «Вестерлоо» Сергея Сидорчука.