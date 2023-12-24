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Чемпионат Бельгии
Андерлехт
23.12.2023 21:45 – FT 2 : 1
Генк
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Бельгия
24 декабря 2023, 06:30 | Обновлено 24 декабря 2023, 06:36
32
0

Чемпионат Бельгии. Победы Сент-Жилуаза, Сент-Трюйдена и Андерлехта

Состоялись три матча чемпионата Бельгии

24 декабря 2023, 06:30 | Обновлено 24 декабря 2023, 06:36
32
0
Чемпионат Бельгии. Победы Сент-Жилуаза, Сент-Трюйдена и Андерлехта
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились еще три матча 19-го тура чемпионата Бельгии. Домашние победы одержали «Сент-Трюйден» и «Андерлехт», а «Сент-Жилуаз» на выезде обыграл «Эйпен».

Чемпионат Бельгии. 19 тур

Эйпен – Сент-Жилуаз – 1:2

Голы: Дэвидсон, 66 – Амура, 20, Пуэртас, 22

Сент-Трюйден – Шарлеруа – 1:0

Гол: Стекерс, 84

Андерлехт – Генк – 2:1

Голы: Леони, 74, Драйер, 90+1 – Фадера, 70.

Напомним, в еще одном матче «Антверпен» расписал боевую ничью с «Вестерлоо» Сергея Сидорчука.

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Юнион Сент-Жилуаз Сент-Трюйден Андерлехт Генк Эйпен Шарлеруа чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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