Бельгия24 декабря 2023, 06:30 | Обновлено 24 декабря 2023, 06:36
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Чемпионат Бельгии. Победы Сент-Жилуаза, Сент-Трюйдена и Андерлехта
Состоялись три матча чемпионата Бельгии
24 декабря 2023, 06:30 | Обновлено 24 декабря 2023, 06:36
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Закончились еще три матча 19-го тура чемпионата Бельгии. Домашние победы одержали «Сент-Трюйден» и «Андерлехт», а «Сент-Жилуаз» на выезде обыграл «Эйпен».
Чемпионат Бельгии. 19 тур
Эйпен – Сент-Жилуаз – 1:2
Голы: Дэвидсон, 66 – Амура, 20, Пуэртас, 22
Сент-Трюйден – Шарлеруа – 1:0
Гол: Стекерс, 84
Андерлехт – Генк – 2:1
Голы: Леони, 74, Драйер, 90+1 – Фадера, 70.
Напомним, в еще одном матче «Антверпен» расписал боевую ничью с «Вестерлоо» Сергея Сидорчука.
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