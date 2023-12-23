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Чемпионат Бельгии
Антверпен
23.12.2023 19:15 – FT 2 : 2
Вестерло
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Бельгия
23 декабря 2023, 21:45 |
1309
0

На грани зоны вылета. Вестерло с Сидорчуком сыграл яркий матч

Команда никак не может отдалиться от опасной зоны

23 декабря 2023, 21:45 |
1309
0
На грани зоны вылета. Вестерло с Сидорчуком сыграл яркий матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вестерло» в матче чемпионата Бельгии сыграл вничью 2:2 с бывшим соперником «Шахтера» по группе Лиги чемпионов «Антверпеном». Украинский хавбек гостей Сергей Сидорчук отыграл весь матч.

Игрок в сезоне чемпионата Бельгии провел 13 матчей и забил 1 гол.

«Вестерло» показывает нестабильные результаты и с 18 очками держится над зоной вылета лишь по дополнительным показателям.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур

Антверпен - Вестерло 2:2
Голы: Муджа, 45, Альдервейрельд, 86 - Стассин, 71, 77

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Антверпен
Источник Sport.ua
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