На грани зоны вылета. Вестерло с Сидорчуком сыграл яркий матч

«Вестерло» в матче чемпионата Бельгии сыграл вничью 2:2 с бывшим соперником «Шахтера» по группе Лиги чемпионов «Антверпеном». Украинский хавбек гостей Сергей Сидорчук отыграл весь матч.

Игрок в сезоне чемпионата Бельгии провел 13 матчей и забил 1 гол.

«Вестерло» показывает нестабильные результаты и с 18 очками держится над зоной вылета лишь по дополнительным показателям.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур

Антверпен - Вестерло 2:2

Голы: Муджа, 45, Альдервейрельд, 86 - Стассин, 71, 77