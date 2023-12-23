Бельгия23 декабря 2023, 21:45 |
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На грани зоны вылета. Вестерло с Сидорчуком сыграл яркий матч
Команда никак не может отдалиться от опасной зоны
23 декабря 2023, 21:45 |
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«Вестерло» в матче чемпионата Бельгии сыграл вничью 2:2 с бывшим соперником «Шахтера» по группе Лиги чемпионов «Антверпеном». Украинский хавбек гостей Сергей Сидорчук отыграл весь матч.
Игрок в сезоне чемпионата Бельгии провел 13 матчей и забил 1 гол.
«Вестерло» показывает нестабильные результаты и с 18 очками держится над зоной вылета лишь по дополнительным показателям.
Чемпионат Бельгии. 19-й тур
Антверпен - Вестерло 2:2
Голы: Муджа, 45, Альдервейрельд, 86 - Стассин, 71, 77
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