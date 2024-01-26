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Чемпионат Бельгии
Андерлехт
23.12.2023 21:45 – FT 2 : 1
Генк
Матч, проведенный 23.12.2023 21:45 (счет 2:1), будет переигран из-за ошибки судей и VAR
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Бельгия
26 января 2024, 21:10 | Обновлено 26 января 2024, 21:23
389
0

Матч между Андерлехтом и Генком переиграют из-за ошибки VAR. Что случилось?

Рефери должен был дать «Генку» перебить пенальти, но принял другое решение

26 января 2024, 21:10 | Обновлено 26 января 2024, 21:23
389
0
Матч между Андерлехтом и Генком переиграют из-за ошибки VAR. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 19-го тура чемпионата Бельгии между «Андерлехтом» и «Генком» (2:1), проведенный 23 декабря, будет переигран из-за ошибки судей.

На 19-й минуте главный судья матча Натан Вербомен назначил пенальти в ворота хозяев поля за игру рукой. Удар Бриана Хейнена с точки парировал гоклипер Каспером Шмейхелем, после чего Ира Сор добил мяч в сетку. Гол был отменен из-за того, что его автор вбежал в штрафную раньше времени.

Как оказалось, главный судья и арбитр VAR проигнорировали то, что еще раньше линию штрафной площадки пересекли два футболиста «Андерлехта» – Яри Вершерен и Марио Стройкенс.

Рефери должен был дать «Генку» перебить пенальти, но в матче он назначил свободный удар для защищающейся стороны – «Андерлехта».

Сначала комитет судей решил, что оснований для переигровки нет. «Генк» подал апелляцию, и дисциплинарный совет футбольной ассоциации Бельгии принял решение провести игру заново.

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Источник Het Laatste Nieuws
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