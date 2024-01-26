Матч между Андерлехтом и Генком переиграют из-за ошибки VAR. Что случилось?
Рефери должен был дать «Генку» перебить пенальти, но принял другое решение
Матч 19-го тура чемпионата Бельгии между «Андерлехтом» и «Генком» (2:1), проведенный 23 декабря, будет переигран из-за ошибки судей.
На 19-й минуте главный судья матча Натан Вербомен назначил пенальти в ворота хозяев поля за игру рукой. Удар Бриана Хейнена с точки парировал гоклипер Каспером Шмейхелем, после чего Ира Сор добил мяч в сетку. Гол был отменен из-за того, что его автор вбежал в штрафную раньше времени.
Как оказалось, главный судья и арбитр VAR проигнорировали то, что еще раньше линию штрафной площадки пересекли два футболиста «Андерлехта» – Яри Вершерен и Марио Стройкенс.
Рефери должен был дать «Генку» перебить пенальти, но в матче он назначил свободный удар для защищающейся стороны – «Андерлехта».
Сначала комитет судей решил, что оснований для переигровки нет. «Генк» подал апелляцию, и дисциплинарный совет футбольной ассоциации Бельгии принял решение провести игру заново.
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