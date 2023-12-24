Единственный в истории украинец в Лацио объяснил, почему покинул клуб

21 декабря стало известно о том, что 17-летний украинский футболист Максим Лехив покинул итальянский «Лацио».

Украинец прокомментировал паблику Legioners.ua свой уход из команды:

«Я покинул клуб, поскольку не видел там развития. Из команды меня никто не выгонял.

На данный момент рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры», – рассказал Лехив.

Максим Лехив перебрался в Италию из-за войны. Там смог показать свои таланты и привлечь внимание скаутов «Лацио», которые в феврале 2023 года подписали с ним контракт. Однако в текущем сезоне он выходил на поле в составе молодежных команд «орлов» только дважды.