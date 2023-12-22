Первый украинец в истории Лацио покинул римский клуб. Названы причины
Украинец разочаровал итальянский клуб
17-летний украинский футболист Максим Лехов покинул римский «Лацио».
По информации источника, воспитанник «Львова» выступал за молодежные команды «орлов» и вышел на поле лишь дважды в этом сезоне, окончательно разочаровав итальянский клуб. Теперь украинец получил статус свободного агента и займется поисками нового клуба.
Максим Лехов перебрался в Италию из-за войны. Там смог показать свои таланты и привлечь внимание скаутов «Лацио», которые в феврале 2023 года подписали с ним контракт.
Ранее сообщалось, что украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал итальянский «Лацио».
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