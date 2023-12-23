Юрген КЛОПП: «Я не понимаю, как можно сказать, что это не пенальти»
Наставник «Ливерпуля» прокомментировал ничью в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом»
23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 18-й минуте Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную «канониров». Полузащитник гостей Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил и не поставил пенальти, при этом судьи на VAR не вмешались в эпизод.
После завершения встречи наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат, а также оценил этот эпизод:
«Игра Эдегора рукой? Ситуация с пенальти – странная, я не знаю, видел ли это судья, но вы посмотрите на это... Я не понимаю, как можно сказать, что это не пенальти.
Помимо травм, прежде всего я должен сказать спасибо «Энфилду». Это было невероятно.
У «Арсенала» было хорошее начало. Они отлично играют на стандартах. Мы почти сделали искусственный офсайд, но, увы, не получилось.
После пропущенного гола мы действительно нашли способ войти в игру. После перерыва мы должны были забить еще. Выиграли бы, если бы повели 2:1? Не знаю, но забивать должны были. У нас были моменты, был и высокий прессинг.
«Арсенал» действительно исключительная команда, но за те 20 минут в конце, мы слегка их разгромили. Мы чувствовали, что они шаткие, и нам следовало это использовать», – сказал Клопп.
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