Атлетико обыграл Севилью и держится в топ-3. Дальше – Жирона

Атлетико в перенесенном матче чемпионата Испании обыграл Севилью со счетом 1:0, единственный гол оформил Льоренте. Мадридская команда набрала 38 очков и уходит на зимний перерыв третьей с отставанием от Реала и Жироны в 7 пунктов.

В первом матче нового года Атлетико приедет в гости к Жироне Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Чемпионат Испании. 4-й тур

Атлетико - Севилья 1:0

Гол: Льоренте, 46

Атлетико: Облак, Молина (Льоренте, 46), Аспиликуэта, Хименес, Витцель, Рикельме (Корреа, 46), Коке (Сеюнджю, 66), Де Поль, Лино, Гризманн (Рейнилду, 73), Мората (Сауль, 55)

Севилья: Дмитрович, Рамос, Салас, Гудель, Педроса (Янузай, 82), Хуанлу Санчес, Ракитич (Соу, 53), Торрес (Мир, 78), Сумаре, Окампос, Сусо (Аль-Несири, 53)