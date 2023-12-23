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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
23.12.2023 17:15 – FT 1 : 0
Севилья
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Испания
23 декабря 2023, 20:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 21:00
731
0

Атлетико обыграл Севилью и держится в топ-3. Дальше – Жирона

Мадридская команда идет в топ-3

23 декабря 2023, 20:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 21:00
731
0
Атлетико обыграл Севилью и держится в топ-3. Дальше – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

Атлетико в перенесенном матче чемпионата Испании обыграл Севилью со счетом 1:0, единственный гол оформил Льоренте. Мадридская команда набрала 38 очков и уходит на зимний перерыв третьей с отставанием от Реала и Жироны в 7 пунктов.

В первом матче нового года Атлетико приедет в гости к Жироне Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Чемпионат Испании. 4-й тур

Атлетико - Севилья 1:0
Гол: Льоренте, 46

Атлетико: Облак, Молина (Льоренте, 46), Аспиликуэта, Хименес, Витцель, Рикельме (Корреа, 46), Коке (Сеюнджю, 66), Де Поль, Лино, Гризманн (Рейнилду, 73), Мората (Сауль, 55)

Севилья: Дмитрович, Рамос, Салас, Гудель, Педроса (Янузай, 82), Хуанлу Санчес, Ракитич (Соу, 53), Торрес (Мир, 78), Сумаре, Окампос, Сусо (Аль-Несири, 53)

События матча

70’
Чаглар Сеюнджю (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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