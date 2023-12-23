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Чемпионат Италии
Болонья
23.12.2023 16:00 – FT 1 : 0
Аталанта
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Италия
23 декабря 2023, 18:06 | Обновлено 23 декабря 2023, 18:31
77
0

Серия А. Болонья минимально обыграла Аталанту, ничья Торино и Удинезе

Продолжается 17-й тур чемпионата Италии

23 декабря 2023, 18:06 | Обновлено 23 декабря 2023, 18:31
77
0
Серия А. Болонья минимально обыграла Аталанту, ничья Торино и Удинезе
ФК Болонья

Состоялись еще два матча в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Главное открытие нынешнего сезона, «Болонья» Тиаго Мотты, благодаря позднему голу Льюиса Фергюсона минимально обыграла «Аталанту» и вернулась на четвертое место в турнирной таблице.

Поединок между «Торино» и «Удинезе» завершился ничьей, оба гола также были забиты в последней 10-минутке игры.

Серия А. 17-й тур

Болонья – Аталанта – 1:0
Гол: Фергюсон 86

Торино – Удинезе – 1:1
Голы: Илич 88 – Саррага 81

Ранее «Ювентус» на выезде обыграл «Фрозиноне».

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
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Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта Болонья Торино Удинезе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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