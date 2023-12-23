Серия А. Болонья минимально обыграла Аталанту, ничья Торино и Удинезе

Состоялись еще два матча в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Главное открытие нынешнего сезона, «Болонья» Тиаго Мотты, благодаря позднему голу Льюиса Фергюсона минимально обыграла «Аталанту» и вернулась на четвертое место в турнирной таблице.

Поединок между «Торино» и «Удинезе» завершился ничьей, оба гола также были забиты в последней 10-минутке игры.

Серия А. 17-й тур

Болонья – Аталанта – 1:0

Гол: Фергюсон 86

Торино – Удинезе – 1:1

Голы: Илич 88 – Саррага 81

Ранее «Ювентус» на выезде обыграл «Фрозиноне».