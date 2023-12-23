Италия23 декабря 2023, 18:06 | Обновлено 23 декабря 2023, 18:31
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Серия А. Болонья минимально обыграла Аталанту, ничья Торино и Удинезе
Продолжается 17-й тур чемпионата Италии
23 декабря 2023, 18:06 | Обновлено 23 декабря 2023, 18:31
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Состоялись еще два матча в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Главное открытие нынешнего сезона, «Болонья» Тиаго Мотты, благодаря позднему голу Льюиса Фергюсона минимально обыграла «Аталанту» и вернулась на четвертое место в турнирной таблице.
Поединок между «Торино» и «Удинезе» завершился ничьей, оба гола также были забиты в последней 10-минутке игры.
Серия А. 17-й тур
Болонья – Аталанта – 1:0
Гол: Фергюсон 86
Торино – Удинезе – 1:1
Голы: Илич 88 – Саррага 81
Ранее «Ювентус» на выезде обыграл «Фрозиноне».
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
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