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Чемпионат Италии
Фрозиноне
23.12.2023 13:30 – FT 1 : 2
Ювентус
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Италия
23 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:17
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0

Серия А. Влахович принес Ювентусу победу над Фрозиноне

Команда Аллегри приблизилась к «Интеру»

23 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:17
166
0
Серия А. Влахович принес Ювентусу победу над Фрозиноне
ФК Ювентус. Кенан Йылдыз

«Ювентус» в 17-м туре Серии А на выезде одержал непростую победу над «Фрозиноне» благодаря позднему голу Душана Влаховича.

Счет открыл турецкий форвард Кенан Йылдыз, для которого это дебютный гол за «Ювентус». В возрасте 18 лет и 233 дней он стал самым молодым легионером, который забивал гол за «Ювентус».

Серия А. 17-й тур

Фрозиноне – Ювентус – 1:2
Голы: Баес 51 – Йылдыз 12, Влахович 81

«Ювентус» благодаря этой победе приблизился на расстояние 1 очка к «Интеру», у которого в запасе сегодняшний матч с «Лечче».

Вчера «Милан» потерял очки в матче с «Салернитаной».

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хайме Баэс (Фрозиноне).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
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Источник Sport.ua
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