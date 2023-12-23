Серия А. Влахович принес Ювентусу победу над Фрозиноне

«Ювентус» в 17-м туре Серии А на выезде одержал непростую победу над «Фрозиноне» благодаря позднему голу Душана Влаховича.

Счет открыл турецкий форвард Кенан Йылдыз, для которого это дебютный гол за «Ювентус». В возрасте 18 лет и 233 дней он стал самым молодым легионером, который забивал гол за «Ювентус».

Серия А. 17-й тур

Фрозиноне – Ювентус – 1:2

Голы: Баес 51 – Йылдыз 12, Влахович 81

«Ювентус» благодаря этой победе приблизился на расстояние 1 очка к «Интеру», у которого в запасе сегодняшний матч с «Лечче».

Вчера «Милан» потерял очки в матче с «Салернитаной».