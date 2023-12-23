Интер потерял двух ключевых игроков из-за травм

«Интер» сообщил о травмах двух ключевых игроков команды – левого латераля Федерико Димарко и форварда и капитана Лаутаро Мартинеса.

У обоих мышечные повреждения. Мартинес травму получил в проигранном матче Кубка Италии против «Болоньи», Димарко – на тренировке на следующий день.

По прогнозам врачей, Мартинес и Димарко пропустят примерно две недели. Они не сыграют в двух заключительных матчах команды в 2023 году – против «Лечче» сегодня, 23 декабря и против «Дженоа» Руслана Малиновского 29 декабря. Ожидается, что оба игрока вернутся 6 января в матче против «Вероны».