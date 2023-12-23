Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер потерял двух ключевых игроков из-за травм
Италия
23 декабря 2023, 13:38 |
168
0

Интер потерял двух ключевых игроков из-за травм

У Лаутаро Мартинеса и Федерико Димарко мышечные повреждения

23 декабря 2023, 13:38 |
168
0
Интер потерял двух ключевых игроков из-за травм
ФК Интер. Лаутаро Мартинес

«Интер» сообщил о травмах двух ключевых игроков команды – левого латераля Федерико Димарко и форварда и капитана Лаутаро Мартинеса.

У обоих мышечные повреждения. Мартинес травму получил в проигранном матче Кубка Италии против «Болоньи», Димарко – на тренировке на следующий день.

По прогнозам врачей, Мартинес и Димарко пропустят примерно две недели. Они не сыграют в двух заключительных матчах команды в 2023 году – против «Лечче» сегодня, 23 декабря и против «Дженоа» Руслана Малиновского 29 декабря. Ожидается, что оба игрока вернутся 6 января в матче против «Вероны».

По теме:
Ничего оригинального. Тен Хаг назвал главную причину неудач МЮ в сезоне
Полузащитник Челси не сыграет против Вулверхэмптона
Родри получил травму во время финала клубного ЧМ-2023
Интер Милан Лаутаро Мартинес Федерико Димарко травма
Источник ФК Интер Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Футбол | 22 декабря 2023, 17:23 31
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)

У нового европейского турнира оказалось немного поклонников

Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Футбол | 23 декабря 2023, 08:10 4
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз

«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров

Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23.12.2023, 12:09
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
Футбол | 22.12.2023, 19:31
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
Болонский эксцесс: из середняков – в гранды
Футбол | 23.12.2023, 10:55
Болонский эксцесс: из середняков – в гранды
Болонский эксцесс: из середняков – в гранды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
22.12.2023, 19:15 12
Футбол
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
21.12.2023, 22:01 25
Футбол
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
22.12.2023, 00:30 8
Футбол
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
21.12.2023, 13:07 8
Футбол
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
22.12.2023, 00:02 12
Футбол
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
22.12.2023, 19:01 17
Футбол
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
22.12.2023, 12:00 18
Футбол
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
22.12.2023, 07:40 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем