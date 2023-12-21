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Кубок Италии
Интер Милан
20.12.2023 22:00 – FT 1 : 2
Болонья
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Кубок Италии
21 декабря 2023, 03:02 | Обновлено 21 декабря 2023, 03:10
61
0

Интер – Болонья – 1:2. Три гола в овертайме. Видео голов и обзор матча

Лаутаро Мартинес в основное время не забил пенальти

21 декабря 2023, 03:02 | Обновлено 21 декабря 2023, 03:10
61
0
Интер – Болонья – 1:2. Три гола в овертайме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 1/16 Кубка Италии по футболу, в котором встречались «Интер» и «Болонья». Победу в дополнительное время вырвали гости, причем они успели пропустить в начале добавленного времени, но в конце сумели перевернуть ход игры.

Симоне Индзаги во главе «Интера» еще не уступал в матчах национального кубка, выиграв два трофея из двух, это поражение стало для него первым.

Кубок Италии. 1/16 финала

Интер – Болонья – 1:2

Голы: Аугусто, 92 – Беукема, 112, Ндой, 116

На 64-й минуте Лаутаро Мартинес (Интер) не забил пенальти (вратарь)

Интер: Аудеро, Биссек (Павар, 91), Ачерби, А. Бастони (Димарко, 74), Дармиан, Асллани (Сенси, 82), Фраттези, Клаассен (Барелла, 74), Аугусто, Арнаутович (Тюрам, 74), Лаутар Мартинес (Мхитарян, 99).

События матча

116’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
112’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Бёкема (Болонья).
92’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Интер Милан).
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Интер Милан Болонья Кубок Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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