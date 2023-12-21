Интер – Болонья – 1:2. Три гола в овертайме. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 1/16 Кубка Италии по футболу, в котором встречались «Интер» и «Болонья». Победу в дополнительное время вырвали гости, причем они успели пропустить в начале добавленного времени, но в конце сумели перевернуть ход игры.

Симоне Индзаги во главе «Интера» еще не уступал в матчах национального кубка, выиграв два трофея из двух, это поражение стало для него первым.

Кубок Италии. 1/16 финала

Интер – Болонья – 1:2

Голы: Аугусто, 92 – Беукема, 112, Ндой, 116

На 64-й минуте Лаутаро Мартинес (Интер) не забил пенальти (вратарь)

Интер: Аудеро, Биссек (Павар, 91), Ачерби, А. Бастони (Димарко, 74), Дармиан, Асллани (Сенси, 82), Фраттези, Клаассен (Барелла, 74), Аугусто, Арнаутович (Тюрам, 74), Лаутар Мартинес (Мхитарян, 99).