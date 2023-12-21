Интер – Болонья – 1:2. Три гола в овертайме. Видео голов и обзор матча
Лаутаро Мартинес в основное время не забил пенальти
Состоялся матч 1/16 Кубка Италии по футболу, в котором встречались «Интер» и «Болонья». Победу в дополнительное время вырвали гости, причем они успели пропустить в начале добавленного времени, но в конце сумели перевернуть ход игры.
Симоне Индзаги во главе «Интера» еще не уступал в матчах национального кубка, выиграв два трофея из двух, это поражение стало для него первым.
Кубок Италии. 1/16 финала
Интер – Болонья – 1:2
Голы: Аугусто, 92 – Беукема, 112, Ндой, 116
На 64-й минуте Лаутаро Мартинес (Интер) не забил пенальти (вратарь)
Интер: Аудеро, Биссек (Павар, 91), Ачерби, А. Бастони (Димарко, 74), Дармиан, Асллани (Сенси, 82), Фраттези, Клаассен (Барелла, 74), Аугусто, Арнаутович (Тюрам, 74), Лаутар Мартинес (Мхитарян, 99).
События матча
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