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  4. Еще одна сенсация. Стали известны 4 из 8 участников 1/4 финала Кубка Италии
Кубок Италии
Интер Милан
20.12.2023 22:00 – FT 1 : 2
Болонья
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Италия
21 декабря 2023, 01:10 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:54
343
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Еще одна сенсация. Стали известны 4 из 8 участников 1/4 финала Кубка Италии

«Интер» неожиданно уступил «Болонье» в экстратаймах со счетом 1:2

21 декабря 2023, 01:10 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:54
343
0
Еще одна сенсация. Стали известны 4 из 8 участников 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря состоялся последний четвертьфинальный поединок Кубка Италии 2023/23 в 2023 году между командами «Интер» и «Болонья».

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в экстратаймах гости вырвали победу – 2:1.

На 65-й минуте Лаутаро Мартинес не сумел реализовать пенальти. На 92-й Карлос Агусто вывел хозяев вперед, однако «фельсинеи» сумели отыграться и даже победить. Голами за «Болонью» отметились Сэм Бекема (112) и Дэн Ндойе (116).

Интересно, что «Интер» является действующим обладателем Кубка Италии.

В четвертьфинале «Болонья» сыграет против «Фиорентины», которая в 1/8 финала 6 декабря выиграла у «Пармы» в серии пенальти.

19 декабря неожиданно из Кубка вылетел и «Наполи», разгромно уступив «Фрозиноне» 0:4.

В еще одном матче 1/8 финала «Лацио» – «Дженоа», который состоялся 5 декабря, победу одержали «бело-голубые» 1:0.

Все остальные встречи 1/8 финала («Аталанта» – «Сассуоло», «Милан» – «Кальяри», «Рома» – «Кремонезе», «Ювентус» – «Салернитана») пройдут со 2 по 4 января в новом 2024 году.

Кубок Италии. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

  • Интер – Болонья – 1:2 [после экстратаймов]
  • Фиорентина – Парма – 2:2 [серия пенальти – 4:1]
  • Аталанта – Сассуоло
  • Милан – Кальяри

Нижняя часть сетки

  • Лацио – Дженоа – 1:0
  • Рома – Кремонезе
  • Ювентус – Салернитана
  • Наполи – Фрозиноне – 0:4

Кубок Италии. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Болонья – Фиорентина
  • Аталанта / Сассуоло – Милан / Кальяри

Нижняя часть сетки

  • Лацио – Рома / Кремонезе
  • Ювентус / Салернитана – Фрозиноне

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Источник Sport.ua
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