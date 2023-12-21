Еще одна сенсация. Стали известны 4 из 8 участников 1/4 финала Кубка Италии
«Интер» неожиданно уступил «Болонье» в экстратаймах со счетом 1:2
20 декабря состоялся последний четвертьфинальный поединок Кубка Италии 2023/23 в 2023 году между командами «Интер» и «Болонья».
Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в экстратаймах гости вырвали победу – 2:1.
На 65-й минуте Лаутаро Мартинес не сумел реализовать пенальти. На 92-й Карлос Агусто вывел хозяев вперед, однако «фельсинеи» сумели отыграться и даже победить. Голами за «Болонью» отметились Сэм Бекема (112) и Дэн Ндойе (116).
Интересно, что «Интер» является действующим обладателем Кубка Италии.
В четвертьфинале «Болонья» сыграет против «Фиорентины», которая в 1/8 финала 6 декабря выиграла у «Пармы» в серии пенальти.
19 декабря неожиданно из Кубка вылетел и «Наполи», разгромно уступив «Фрозиноне» 0:4.
В еще одном матче 1/8 финала «Лацио» – «Дженоа», который состоялся 5 декабря, победу одержали «бело-голубые» 1:0.
Все остальные встречи 1/8 финала («Аталанта» – «Сассуоло», «Милан» – «Кальяри», «Рома» – «Кремонезе», «Ювентус» – «Салернитана») пройдут со 2 по 4 января в новом 2024 году.
Кубок Италии. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Интер – Болонья – 1:2 [после экстратаймов]
- Фиорентина – Парма – 2:2 [серия пенальти – 4:1]
- Аталанта – Сассуоло
- Милан – Кальяри
Нижняя часть сетки
- Лацио – Дженоа – 1:0
- Рома – Кремонезе
- Ювентус – Салернитана
- Наполи – Фрозиноне – 0:4
Кубок Италии. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Болонья – Фиорентина
- Аталанта / Сассуоло – Милан / Кальяри
Нижняя часть сетки
- Лацио – Рома / Кремонезе
- Ювентус / Салернитана – Фрозиноне
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