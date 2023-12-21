Еще одна сенсация. Стали известны 4 из 8 участников 1/4 финала Кубка Италии

20 декабря состоялся последний четвертьфинальный поединок Кубка Италии 2023/23 в 2023 году между командами «Интер» и «Болонья».

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в экстратаймах гости вырвали победу – 2:1.

На 65-й минуте Лаутаро Мартинес не сумел реализовать пенальти. На 92-й Карлос Агусто вывел хозяев вперед, однако «фельсинеи» сумели отыграться и даже победить. Голами за «Болонью» отметились Сэм Бекема (112) и Дэн Ндойе (116).

Интересно, что «Интер» является действующим обладателем Кубка Италии.

В четвертьфинале «Болонья» сыграет против «Фиорентины», которая в 1/8 финала 6 декабря выиграла у «Пармы» в серии пенальти.

19 декабря неожиданно из Кубка вылетел и «Наполи», разгромно уступив «Фрозиноне» 0:4.

В еще одном матче 1/8 финала «Лацио» – «Дженоа», который состоялся 5 декабря, победу одержали «бело-голубые» 1:0.

Все остальные встречи 1/8 финала («Аталанта» – «Сассуоло», «Милан» – «Кальяри», «Рома» – «Кремонезе», «Ювентус» – «Салернитана») пройдут со 2 по 4 января в новом 2024 году.

Кубок Италии. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Интер – Болонья – 1:2 [после экстратаймов]

Фиорентина – Парма – 2:2 [серия пенальти – 4:1]

– Парма – 2:2 [серия пенальти – 4:1] Аталанта – Сассуоло

Милан – Кальяри

Нижняя часть сетки

Лацио – Дженоа – 1:0

– Дженоа – 1:0 Рома – Кремонезе

Ювентус – Салернитана

Наполи – Фрозиноне – 0:4

Кубок Италии. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Болонья – Фиорентина

Аталанта / Сассуоло – Милан / Кальяри

Нижняя часть сетки