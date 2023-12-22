Первый титул для Ман Сити. Кто выигрывал клубный ЧМ чаще всех?
Победители Лиги чемпионов разгромили бразильский клуб «Флуминенсе»
Вечером 22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023. Поединок прошел на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).
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Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил обладателя Кубка Либертадорес – «Флуминенсе» (4:0). Дублем отметился Хулиан Альварес, чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины.
Манчестер Сити впервые в истории выиграл клубный ЧМ. Больше всего трофеев имеет Реал (5 побед в КЧМ).
Количество титулов КЧМ:
- Реал Мадрид – 5 трофеев
- Барселона – 3
- Коринтианс, Бавария – по 2
- Ливерпуль, Челси, Сан-Паулу, Интернасьонал, Милан, Интер, Ман Юнайтед, Ман Сити – по 1
Титулы КЧМ по странам:
- Испания – 8 трофеев
- Бразилия, Англия – по 4
- Италия, Германия – по 2
Клубный чемпионат мира 2023
Финал, 22 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)
Манчестер Сити (Англия) – Флуминенсе (Бразилия) – 4:0
Голы: Хулиан Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фил Фоден, 72
Все победители клубного чемпионата мира по годам
Статистика по странам
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