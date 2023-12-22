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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 23 декабря 2023, 00:19
389
0

Первый титул для Ман Сити. Кто выигрывал клубный ЧМ чаще всех?

Победители Лиги чемпионов разгромили бразильский клуб «Флуминенсе»

22 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 23 декабря 2023, 00:19
389
0
Первый титул для Ман Сити. Кто выигрывал клубный ЧМ чаще всех?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023. Поединок прошел на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил обладателя Кубка Либертадорес – «Флуминенсе» (4:0). Дублем отметился Хулиан Альварес, чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины.

Манчестер Сити впервые в истории выиграл клубный ЧМ. Больше всего трофеев имеет Реал (5 побед в КЧМ).

Количество титулов КЧМ:

  • Реал Мадрид – 5 трофеев
  • Барселона – 3
  • Коринтианс, Бавария – по 2
  • Ливерпуль, Челси, Сан-Паулу, Интернасьонал, Милан, Интер, Ман Юнайтед, Ман Сити – по 1

Титулы КЧМ по странам:

  • Испания – 8 трофеев
  • Бразилия, Англия – по 4
  • Италия, Германия – по 2

Клубный чемпионат мира 2023

Финал, 22 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)

Манчестер Сити (Англия) – Флуминенсе (Бразилия) – 4:0

Голы: Хулиан Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фил Фоден, 72

Все победители клубного чемпионата мира по годам

Статистика по странам

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Источник Sport.ua
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