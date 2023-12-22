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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:26
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0

ФОТО. Как это было. Ман Сити впервые выиграл КЧМ. Разгром и награждение

Дублем отметился Хулиан Альварес, чемпион мира 2022 со сборной Аргентины

22 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:26
351
0
ФОТО. Как это было. Ман Сити впервые выиграл КЧМ. Разгром и награждение
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023.

Поединок прошел на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил обладателя Кубка Либертадорес – «Флуминенсе» (4:0).

Дублем отметился Хулиан Альварес, чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины.

Манчестер Сити впервые выиграл клубный ЧМ. Больше всего трофеев имеет Реал (5), далее идут Барселона (3), Коринтианс и Бавария (по 2).

Клубный чемпионат мира 2023

Финал, 22 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)

Манчестер Сити (Англия) – Флуминенсе (Бразилия) – 4:0

Голы: Хулиан Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фил Фоден, 72

ФОТО. Как это было. Ман Сити впервые выиграл КЧМ. Разгром и награждение

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Источник Sport.ua
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