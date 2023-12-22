Вечером 22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023.

Поединок прошел на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

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Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил обладателя Кубка Либертадорес – «Флуминенсе» (4:0).

Дублем отметился Хулиан Альварес, чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины.

Манчестер Сити впервые выиграл клубный ЧМ. Больше всего трофеев имеет Реал (5), далее идут Барселона (3), Коринтианс и Бавария (по 2).

Клубный чемпионат мира 2023

Финал, 22 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)

Манчестер Сити (Англия) – Флуминенсе (Бразилия) – 4:0

Голы: Хулиан Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фил Фоден, 72

ФОТО. Как это было. Ман Сити впервые выиграл КЧМ. Разгром и награждение