Агробизнес подписал экс-защитника львовских Карпат

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Роман Слива подписал контракт с «Агробизнесом».

23-летний уроженец Ровно на клубном уровне успел поиграть за «Карпаты» U19, «Карпаты» U21 и главную команду «Карпат» (4 матча в УПЛ), а также «ВПК-Агро» и тернопольскую «Ниву». Из львовского клуба футболист регулярно вызывался в юниорские сборные Украины разных возрастов.

В нынешнем сезоне Роман Слива долго залечивал травму, сыграв за тернопольскую «Ниву» всего 2 матча в Первой лиге. В начале октября, через месяц после закрытия трансферного окна, стороны расторгли контракт.

«Агробизнес» по итогам осенней части сезона в Первой лиге занял 3-е место в группе А. В марте подопечные Александра Чижевского с 29 очками начнут выступления в группе «Чемпионская» с восьмой стартовой позиции.

Еще в ноябре в клубе из Волочиска приняли решение расстаться с тремя игроками.

Чуть позже главный тренер «Агробизнеса» рассказал о планах команды на зиму и задачах на сезон.