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Украина. Первая лига
24 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:23
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0

Агробизнес расстанется с тремя игроками

Александр Чижевский уже объявил футболистам о своем решении

24 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:23
990
0
Агробизнес расстанется с тремя игроками
Facebook. Александр Чижевский

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский в комментарии Sport.ua после матча с «Прикарпатьем» (0:2) назвал фамилии трех исполнителей, с которыми клуб будет договариваться о расторжении контрактов.

Поиском нового места работы займутся полузащитники Назар Грицак, Владислав Зоренко и Максим Тяпкин. Все они в июне этого года подписали с «Агробизнесом» двухлетние контракты, однако по ходу сезона не оправдали ожидания тренерского штаба.

24-летний Грицак успел провести за команду из Волочиска 13 официальных матчей, 22-летний Тяпкин принял участие в 12 поединках, а 22-летний Зоренко выходил на поле в 7 играх чемпионата Первой лиги и Кубка страны.

«Агробизнес» завершил первый этап чемпионата на третьем месте в группе А, пропустив вперед «Карпаты» и «Эпицентр». При этом 18 из 29 своих очков подопечные Александра Чижевского набрали в домашних матчах, где проиграли только львовянам (0:1).

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Александр Чижевский Агробизнес инсайд Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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