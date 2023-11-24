Агробизнес расстанется с тремя игроками

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский в комментарии Sport.ua после матча с «Прикарпатьем» (0:2) назвал фамилии трех исполнителей, с которыми клуб будет договариваться о расторжении контрактов.

Поиском нового места работы займутся полузащитники Назар Грицак, Владислав Зоренко и Максим Тяпкин. Все они в июне этого года подписали с «Агробизнесом» двухлетние контракты, однако по ходу сезона не оправдали ожидания тренерского штаба.

24-летний Грицак успел провести за команду из Волочиска 13 официальных матчей, 22-летний Тяпкин принял участие в 12 поединках, а 22-летний Зоренко выходил на поле в 7 играх чемпионата Первой лиги и Кубка страны.

«Агробизнес» завершил первый этап чемпионата на третьем месте в группе А, пропустив вперед «Карпаты» и «Эпицентр». При этом 18 из 29 своих очков подопечные Александра Чижевского набрали в домашних матчах, где проиграли только львовянам (0:1).