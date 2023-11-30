Чижевский рассказал о планах «Агробизнеса» на зиму и задачах на сезон

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Агробизнес» занял 3-е место в группе А, следом за «Карпатами» и «Эпицентром».

О том, как команда будет готовиться к весенней части сезона в «чемпионской группе», какие будет преследовать цели, Sport.ua спросил у главного тренера «Агробизнеса» Александра Чижевского.

«Команда будет отдыхать до 23 января. В этот день соберемся в Волочиске, домашний этап подготовки продлится до 15 февраля. После этого планируем выехать в Ужгород, где у нас будет два тренировочных сбора. Заедем туда на месяц, и там будем готовиться к первой игре весенней части сезона.

Возможны ли кадровые изменения? Однозначно будем работать над усилением. Сейчас мы прощаемся с тремя футболистами, поэтому будем искать игроков на их места.

Задания на «чемпионский раунд» будут стоять те же, что и на первом этапе сезона — побеждать в каждом матче. Если команда будет играть в хороший комбинационный футбол, то результат сам по себе никуда не денется», — сказал Чижевский.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что «Агробизнес» решил прекратить сотрудничество с полузащитниками Назаром Грицаком, Владиславом Зоренко и Максимом Тяпкиным.

Базовым днем первого весеннего тура в первой лиге станет 23 марта.