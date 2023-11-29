Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Агробизнес раскочегарился и достиг своей цели»

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Агробизнес» занял третье место в группе А. Главный тренер команды Александр Чижевский считает такой результат однозначным успехом, о чем сказал корреспонденту Sport.ua.

«Однозначно доволен первой частью сезона, потому что команду мы собирали с нуля, и неизвестно было, как будет во время чемпионата. Где-то сначала определенное время ушло на то, чтобы раскочегариться, но потом набрали ход и уже шли на достойном уровне. Я считаю, третье место – это хороший результат для нашей команды на сегодня.

Уровень нашей группы в Первой лиге? Я считаю, хороший уровень, многие команды боролись за выход в «чемпионский раунд». Бузова начинала очень хорошо, но на финише где-то не смогла. Мы, наоборот, где-то начинали не очень, а потом набрали ход и достигли той цели, которую ставили перед собой.

Кто из новичков лучше всего себя проявил? Не хочу никого выделять, потому что у нас новички – 23 человека. А вот кого не хватало, так это Ивана Гаврушко, который получил травму и выбыл на долгий срок (пропустил последние шесть матчей команды. – Прим. ред.). Это для нас потеря», – отметил Чижевский.