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Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 14:16 | Обновлено 22 декабря 2023, 14:51
854
0

Ворскле предлагали услуги иностранных коучей. В списке есть обидчик Динамо

Полтавский клуб пока не спешит с выбором главного тренера

22 декабря 2023, 14:16 | Обновлено 22 декабря 2023, 14:51
854
0
Ворскле предлагали услуги иностранных коучей. В списке есть обидчик Динамо
ФК Ворскла.

Как стало известно Sport.ua, после того, как «Ворсклу» покинул ее главный тренер Виктор Скрипник, оказалось немало желающих занять вакантную должность.

По информации источника, представители известного турецкого тренера Шенола Гюнеша предлагали услуги своего клиента. Гюнеш недавно покинул «Бешикташ», с которым выбил киевское «Динамо» из квалификации Лиги конференций.

Была заинтересованность и со стороны хорватских и словенских специалистов, среди которых называлось имя тренера Сречко Катанеца, возглавляющего сейчас сборную Узбекистана.

Ранее мы сообщали, что полтавский клуб уже определился, кто будет готовить команду ко второй части чемпионата.

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Шенол Гюнеш Ворскла Полтава назначение тренера Сречко Катанец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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