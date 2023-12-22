Ворскле предлагали услуги иностранных коучей. В списке есть обидчик Динамо

Как стало известно Sport.ua, после того, как «Ворсклу» покинул ее главный тренер Виктор Скрипник, оказалось немало желающих занять вакантную должность.

По информации источника, представители известного турецкого тренера Шенола Гюнеша предлагали услуги своего клиента. Гюнеш недавно покинул «Бешикташ», с которым выбил киевское «Динамо» из квалификации Лиги конференций.

Была заинтересованность и со стороны хорватских и словенских специалистов, среди которых называлось имя тренера Сречко Катанеца, возглавляющего сейчас сборную Узбекистана.

Ранее мы сообщали, что полтавский клуб уже определился, кто будет готовить команду ко второй части чемпионата.