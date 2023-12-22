Болельщики в недоумении: Беллингему показали вторую желтую, но не удалили

Зрители матча «Реал Мадрид» – «Алавес» (1:0) остались озадачены тем, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем остался на поле после очевидной второй желтой карточки.

Лидер атак «Реала» срубил Науэля Теналью на 84-й минуте матча, влетев в него сзади, за это ему показали желтую карточку. Многие болельщики ожидали увидеть, что после этого Беллингем покинет поле, получив второе предупреждение.

Дело в том, что 39-й минуте матча Беллингем свалил Джона Гуриди, что показалось арбитру еще одним нарушение, а в трансляции сообщили, что игроку «Реала» показана желтая. Об этом же сообщали сайты и приложения с прямыми трансляциями.

Но на самом деле предупрежден был кто-то из скамейки запасных «Реала». После этого карточка на 39-й минуте исчезла с ряда сайтов и приложений, но болельщики все равно остались в недоумении.

Один из зрителей написал на сайте X: «Пожалуйста, скажите, что я не единственный, кто получил уведомление о том, что Беллингем заработал желтую карточку до этого?».

Другой добавил: «Разве это не должна быть вторая желтая карточка Джуда Беллингема? Он получил одну раньше за то, что разговаривал с судьей».

Третий написал: «Была ли отменена желтая карточка Джуда Беллингема в первом тайме? Он получил еще одну желтую во втором тайме и должен быть удален».

Отметим, что заключительную часть матча «Реал» все равно доигрывал в меньшинстве после удаления Начо. Тем не менее, мадридцы сумели вырвать победу в компенсированное арбитром время и вернуться на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.