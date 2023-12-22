21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани.

Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.

После завершения встречи аналитики высшего дивизиона Испании назвали Артема MVP матча.

Фанаты «красно-белых» расхвалили Довбика за его перфоманс:

Mr Jowie : «Довбик должен быть «девятым номером» Реала, если Холанд не придет».

Lo digo sin miedo.



DOVBYK debe ser el 9 del Real Madrid si no viene Haaland. — Mr Jowie  (@MrJowie_94) December 21, 2023

Hormosis: «Ребята из ПСЖ не собираются его купить за 200 миллионов?»

Oksana Kyva: «Слов нет 😱, Довбик просто зверь 🤩»

Lluís Bou Morera: «Очень интересно узнать, каким будет его следующий пункт назначения, игрок, готовый играть в абсолютной элите».

Jean arold: «Ценный для Жироны так, как Холанд для Манчестер Сити»

Wrzutkez #MuremzaCarlo: «Довбик – идеальный нападающий, быстрый, сильный, высокий, у него все есть»

Juan Miguel Jimenez: «Если он будет так играть, то летом будет стоить 80 миллионов евро»

Football corner: «Довбик просто неудержим»

Pere Lladó: «Если бы он играл в Астон Вилле, в АПЛ – то стоил бы 120 миллионов».

Ранее главный тренер каталонского клуба Мичел рассказал, почему заменил украинца в матче с «Бетисом».