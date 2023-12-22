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Испания
22 декабря 2023, 10:42 | Обновлено 22 декабря 2023, 12:15
2352
0

«Ценный для Жироны так, как Холанд для Сити». Фанаты – про игру Довбика

Жиронцы сыграли вничью с «Бетисом». Артем забил очередной гол

22 декабря 2023, 10:42 | Обновлено 22 декабря 2023, 12:15
2352
0
«Ценный для Жироны так, как Холанд для Сити». Фанаты – про игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани.

Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.

После завершения встречи аналитики высшего дивизиона Испании назвали Артема MVP матча.

Фанаты «красно-белых» расхвалили Довбика за его перфоманс:

Mr Jowie : «Довбик должен быть «девятым номером» Реала, если Холанд не придет».

Hormosis: «Ребята из ПСЖ не собираются его купить за 200 миллионов?»

Oksana Kyva: «Слов нет 😱, Довбик просто зверь 🤩»

Lluís Bou Morera: «Очень интересно узнать, каким будет его следующий пункт назначения, игрок, готовый играть в абсолютной элите».

Jean arold: «Ценный для Жироны так, как Холанд для Манчестер Сити»

Wrzutkez #MuremzaCarlo: «Довбик – идеальный нападающий, быстрый, сильный, высокий, у него все есть»

Juan Miguel Jimenez: «Если он будет так играть, то летом будет стоить 80 миллионов евро»

Football corner: «Довбик просто неудержим»

Pere Lladó: «Если бы он играл в Астон Вилле, в АПЛ – то стоил бы 120 миллионов».

Ранее главный тренер каталонского клуба Мичел рассказал, почему заменил украинца в матче с «Бетисом».

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик реакция болельщиков фанаты болельщики
Источник Sport.ua
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