«Ценный для Жироны так, как Холанд для Сити». Фанаты – про игру Довбика
Жиронцы сыграли вничью с «Бетисом». Артем забил очередной гол
21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани.
Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.
После завершения встречи аналитики высшего дивизиона Испании назвали Артема MVP матча.
Фанаты «красно-белых» расхвалили Довбика за его перфоманс:
Mr Jowie : «Довбик должен быть «девятым номером» Реала, если Холанд не придет».
Lo digo sin miedo.— Mr Jowie (@MrJowie_94) December 21, 2023
DOVBYK debe ser el 9 del Real Madrid si no viene Haaland.
Hormosis: «Ребята из ПСЖ не собираются его купить за 200 миллионов?»
Oksana Kyva: «Слов нет 😱, Довбик просто зверь 🤩»
Lluís Bou Morera: «Очень интересно узнать, каким будет его следующий пункт назначения, игрок, готовый играть в абсолютной элите».
Jean arold: «Ценный для Жироны так, как Холанд для Манчестер Сити»
Wrzutkez #MuremzaCarlo: «Довбик – идеальный нападающий, быстрый, сильный, высокий, у него все есть»
Juan Miguel Jimenez: «Если он будет так играть, то летом будет стоить 80 миллионов евро»
Football corner: «Довбик просто неудержим»
Pere Lladó: «Если бы он играл в Астон Вилле, в АПЛ – то стоил бы 120 миллионов».
Ранее главный тренер каталонского клуба Мичел рассказал, почему заменил украинца в матче с «Бетисом».
📸 La foto del partit!#RealBetisGirona pic.twitter.com/srln45Ez60— Girona FC (@GironaFC) December 21, 2023
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