Томас ТУХЕЛЬ: «Мы благодарны, что у нас есть Кейн, он – феномен»
Главный тренер «Баварии» – о лучшем бомбардире чемпионата Германии
В минувшее воскресенье английский нападающий Гарри Кейн стал игроком, быстрее всех забившим 20 голов в Бундеслиге – всего за 14 матчей. Его дубль помог «Баварии» одержать победу над «Штутгартом» со счетом 3:0 на «Альянц Арене».
После матча главный тренер «Баварии» Томас Тухель не стеснялся хвалить звездного нападающего, заявив, что клуб благодарен за то, что у них есть игрок такого уровня.
«Гарри – это Гарри, он просто феномен перед воротами. Он лучший профессионал и лучший парень, и он доказывает это, он делает шаг вперед и доказывает это. Он берет на себя ответственность, и это абсолютно нормально для него. Совершенно нормально, что он прикладывает усилия, отрабатывая и в обороне.
Это очень редкое качество – быть решительным все время и при этом быть командным игроком, поэтому мы благодарны, что он у нас есть, он настоящий лидер», – сказал Тухель.
Отметим, что в среду Кейн забил также и в матче против «Вольфсбурга» (2:1).
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