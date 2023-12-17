Быстрее Холанда. Кейн превзошел бомбардирское достижение в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дважды поразил ворота «Штутгарта» в 15-м туре Бундеслиги (3:0), чем довел свой бомбардиский показатель до 20 голов в первых 14 матчах чемпионата Германии.

Английский форвард быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге. Ранее рекорд принадлежал Уве Зеелеру (21 матч). К примеру, Эрлингу Холланду для этого понадобилось 22 матча.

Также Кейн стал третьим футболистом, забившим 50 голов в 2023 году, ранее это сделали Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду. У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.