Быстрее Холанда. Кейн превзошел бомбардирское достижение в Бундеслиге
Гарри забил 20 голов в первых 14 матчах чемпионата Германии
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дважды поразил ворота «Штутгарта» в 15-м туре Бундеслиги (3:0), чем довел свой бомбардиский показатель до 20 голов в первых 14 матчах чемпионата Германии.
Английский форвард быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге. Ранее рекорд принадлежал Уве Зеелеру (21 матч). К примеру, Эрлингу Холланду для этого понадобилось 22 матча.
Также Кейн стал третьим футболистом, забившим 50 голов в 2023 году, ранее это сделали Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду. У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.
👑 - Fewest appearances for a player to reach 20 Bundesliga🇩🇪 goals— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 17, 2023
14 - Harry Kane🏴
21 - Uwe Seeler🇩🇪
22 - Erling Haaland🇳🇴
24 - Timo Konietzka🇩🇪
24 - Klaus Matischak🇩🇪#Bundesliga #FCBVFB
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