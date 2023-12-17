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  4. Быстрее Холанда. Кейн превзошел бомбардирское достижение в Бундеслиге
Германия
17 декабря 2023, 23:43 |
819
1

Быстрее Холанда. Кейн превзошел бомбардирское достижение в Бундеслиге

Гарри забил 20 голов в первых 14 матчах чемпионата Германии

17 декабря 2023, 23:43 |
819
1
Быстрее Холанда. Кейн превзошел бомбардирское достижение в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дважды поразил ворота «Штутгарта» в 15-м туре Бундеслиги (3:0), чем довел свой бомбардиский показатель до 20 голов в первых 14 матчах чемпионата Германии.

Английский форвард быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге. Ранее рекорд принадлежал Уве Зеелеру (21 матч). К примеру, Эрлингу Холланду для этого понадобилось 22 матча.

Также Кейн стал третьим футболистом, забившим 50 голов в 2023 году, ранее это сделали Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду. У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.

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Источник Gracenote Live
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