Португалия22 декабря 2023, 03:55 |
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Бенфика – AVS – 4:1. Трубину забили топ-мяч. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка португальской лиги
22 декабря 2023, 03:55 |
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21 декабря состоялся матч 3-го тура Кубка португальской лиги в группе В между командами «Бенфика» и AVS. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок и пропустил супергол на 21-й минуте.
Кубок португальской лиги. 21 декабря
Группа В. 3-й тур
Бенфика – AVS – 4:1
Голы: Ди Мария, 31, Жоау Марио, 44, Гувейя, 65, Коррейя, 68 (автогол) – Меркадо, 21
Видео голов и обзор матча:
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