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  4. Бенфика – AVS – 4:1. Трубину забили топ-мяч. Видео голов и обзор матча
Португалия
22 декабря 2023, 03:55 |
70
0

Бенфика – AVS – 4:1. Трубину забили топ-мяч. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка португальской лиги

22 декабря 2023, 03:55 |
70
0
Бенфика – AVS – 4:1. Трубину забили топ-мяч. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

21 декабря состоялся матч 3-го тура Кубка португальской лиги в группе В между командами «Бенфика» и AVS. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок и пропустил супергол на 21-й минуте.

Кубок португальской лиги. 21 декабря

Группа В. 3-й тур

Бенфика – AVS – 4:1

Голы: Ди Мария, 31, Жоау Марио, 44, Гувейя, 65, Коррейя, 68 (автогол) – Меркадо, 21

Видео голов и обзор матча:

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видео голов и обзор Анхель Ди Мария Анатолий Трубин Бенфика Кубок португальской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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