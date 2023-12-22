Аль-Наср Эр-Рияд

22 декабря на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттифак». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда год назад позвала Роналду - и, возможно, неожиданно для саудитов, но он согласился. Правда, при Криштиану все равно не вышло стать чемпионом страны - остановились на 2-м месте. На такую неудачу отреагировали подписанием лета нового вороха статусных новичков из Европы - Фофана, Алекса Теллеса, Брозовича, Ляпорта, Отавио и Мане, а на тренерском посту появился Луиш Каштру. Но если в азиатской Лиге чемпионов получилось все решить досрочно в плане выхода в плей-офф, и напоследок уже экспериментальным составом были только ничьи с Персеполисом и Истиктолом. Но на внутренней арене снова гранд идет только вторым - просто теперь уже за спиной Аль-Хиляла, которому недавно еще и очный поединок уступили 0-3. Впрочем, остальные крайние поединки приносили зрелищные победы.

Аль-Иттифак

Клуб был хорош в 80-е годы прошлого года - на то время пришлись оба чемпионских титула и крайний Кубок короля. После этого была разве что победа в паре розыгрышей Кубка федерации страны, в начале века. А прошлый розыгрыш Про-Лиги закончился 7-й позиции. Чтобы это исправить, летом позвали на тренерский пост Джеррарда. И под Стивена приходили знакомые ему футболисты - Мусса Дембеле, Хендри, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Грей. Но результаты практически плачевны. Нет, начинали с 5 побед в 7 первых турах. Но потом прибавились в 7 следующих поединках только 3-2 на поле Аль-Вахды. Да, 4 из 5 крайних поединках закончились ничьими. Но все равно команда идет в самой середине таблицы.

Статистика личных встреч

В мае была ничья, а в августе Аль-Иттифак даже выигрывал. Но в октябре в кубке Аль-Наср победил в матче с обоюдными удалениями, правда, с голом только в добавленное время.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары хозяев. Согласимся, они на порядок сильнее, да и играют дома. Ставим на Роналду и компанию при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,82).