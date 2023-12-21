АПЛ. Брайтон Де Дзерби не сумел обыграть Кристал Пэлас
Стартовал 18-й тур АПЛ
18-й тур АПЛ открывал матч между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном». Команда Роберто Де Дзерби спаслась от поражения в последней 10-минутке матча благодаря голу Дэнни Уэлбека и сыграла ничью.
АПЛ. 18-й тур
Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1
Голы: Джордан Айю 45+1 – Уэлбек 82
«Брайтон» набрал 27 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» 15-й с 18 баллами.
Завтра состоится еще один матч 18-го тура АПЛ: «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
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