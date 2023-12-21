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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
Брайтон
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Англия
21 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 22 декабря 2023, 00:00
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0

АПЛ. Брайтон Де Дзерби не сумел обыграть Кристал Пэлас

Стартовал 18-й тур АПЛ

21 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 22 декабря 2023, 00:00
136
0
АПЛ. Брайтон Де Дзерби не сумел обыграть Кристал Пэлас
ФК Кристал Пэлас

18-й тур АПЛ открывал матч между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном». Команда Роберто Де Дзерби спаслась от поражения в последней 10-минутке матча благодаря голу Дэнни Уэлбека и сыграла ничью.

АПЛ. 18-й тур

Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1
Голы: Джордан Айю 45+1 – Уэлбек 82

«Брайтон» набрал 27 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» 15-й с 18 баллами.

Завтра состоится еще один матч 18-го тура АПЛ: «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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