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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 декабря 2023, 04:49 |
129
0

Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1. Легенда Арсенала спас Де Дзерби. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

22 декабря 2023, 04:49 |
129
0
Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1. Легенда Арсенала спас Де Дзерби. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке открыл Джордан Айю на 45+1-й минуте.

На 82-й легенда лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек спас подопечных Роберто Де Дзерби от поражения.

АПЛ. 18-й тур. 21 декабря

Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1

Голы: Айю, 45+1 – Уэлбек, 82

Видео голов и обзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
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Источник Sport.ua
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