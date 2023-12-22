21.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
Англия22 декабря 2023, 04:49 |
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Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1. Легенда Арсенала спас Де Дзерби. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ
22 декабря 2023, 04:49 |
129
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21 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в поединке открыл Джордан Айю на 45+1-й минуте.
На 82-й легенда лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек спас подопечных Роберто Де Дзерби от поражения.
АПЛ. 18-й тур. 21 декабря
Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1
Голы: Айю, 45+1 – Уэлбек, 82
Видео голов и обзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
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