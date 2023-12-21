Ла Лига. Кадис отобрал очки у Реал Сосьедада

«Реал Сосьедад», который ранее пробился в плей-офф Лиги чемпионов, в матче 18-го тура Ла Лиги на выезде встречался с одним из аутсайдеров чемпионата, «Кадисом». Команда Иманоля Альгуасиля так и не смогла справиться с обороной хозяев: матч завершился голевой ничьей.

Ла Лига. 18-й тур

Кадис – Реал Сосьедад – 0:0

В параллельном матче «Жирона» потеряла очки в матче с «Бетисом» – ничья 1:1.

«Реал Сосьедад» после этой ничьи остался шестым в Ла Лиге с 31 очком. У «Кадиса» 15 очков и 17-е место в турнирной таблице.