21.12.2023 20:00 – FT 0 : 0
Испания21 декабря 2023, 22:05 |
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Ла Лига. Кадис отобрал очки у Реал Сосьедада
Участник плей-офф Лиги чемпионов не сумел справиться с аутсайдером
21 декабря 2023, 22:05 |
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«Реал Сосьедад», который ранее пробился в плей-офф Лиги чемпионов, в матче 18-го тура Ла Лиги на выезде встречался с одним из аутсайдеров чемпионата, «Кадисом». Команда Иманоля Альгуасиля так и не смогла справиться с обороной хозяев: матч завершился голевой ничьей.
Ла Лига. 18-й тур
Кадис – Реал Сосьедад – 0:0
В параллельном матче «Жирона» потеряла очки в матче с «Бетисом» – ничья 1:1.
«Реал Сосьедад» после этой ничьи остался шестым в Ла Лиге с 31 очком. У «Кадиса» 15 очков и 17-е место в турнирной таблице.
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