Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига. Кадис отобрал очки у Реал Сосьедада
Чемпионат Испании
Кадис
21.12.2023 20:00 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 декабря 2023, 22:05 |
87
0

Ла Лига. Кадис отобрал очки у Реал Сосьедада

Участник плей-офф Лиги чемпионов не сумел справиться с аутсайдером

21 декабря 2023, 22:05 |
87
0
Ла Лига. Кадис отобрал очки у Реал Сосьедада
ФК Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад», который ранее пробился в плей-офф Лиги чемпионов, в матче 18-го тура Ла Лиги на выезде встречался с одним из аутсайдеров чемпионата, «Кадисом». Команда Иманоля Альгуасиля так и не смогла справиться с обороной хозяев: матч завершился голевой ничьей.

Ла Лига. 18-й тур

Кадис – Реал Сосьедад – 0:0

В параллельном матче «Жирона» потеряла очки в матче с «Бетисом» – ничья 1:1.

«Реал Сосьедад» после этой ничьи остался шестым в Ла Лиге с 31 очком. У «Кадиса» 15 очков и 17-е место в турнирной таблице.

По теме:
Серия без поражений. Жирона не проигрывает с сентября, дальше – Атлетико
Дубля не будет. Артема Довбика заменили на 64-й минуте
ВИДЕО. Новая традиция? Артем Довбик снова эффектно отпраздновал гол
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Кадис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова нет. Сыграет ли Довбик? Стартовые составы на матч Бетис – Жирона
Футбол | 21 декабря 2023, 18:54 0
Цыганкова нет. Сыграет ли Довбик? Стартовые составы на матч Бетис – Жирона
Цыганкова нет. Сыграет ли Довбик? Стартовые составы на матч Бетис – Жирона

Матч 18-го тура Ла Лиги начнется в 20:00

Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
Футбол | 21 декабря 2023, 00:27 26
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко

Два стадиона не смогут выполнить требования УАФ

В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Футбол | 20.12.2023, 21:12
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Футбол | 21.12.2023, 16:15
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Футзал | 20.12.2023, 21:24
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
21.12.2023, 07:40 16
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
19.12.2023, 19:52 18
Футбол
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 77
Футбол
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
21.12.2023, 09:00 8
Футбол
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
20.12.2023, 19:05 23
Футбол
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
20.12.2023, 06:23 5
Футбол
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
20.12.2023, 03:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем