УЕФА может отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы победить Суперлигу

УЕФА рассматривает возможность отказа от перехода на новый формат Лиги чемпионов в пользу нынешнего.

По информации издания Vozpopuli, руководители европейского футбола видят в этом способ победить Европейскую Суперлигу.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

Отметим, что с сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.