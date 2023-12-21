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Лига чемпионов
21 декабря 2023, 15:23 |
1436
2

УЕФА может отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы победить Суперлигу

В европейском футболе неспокойно

21 декабря 2023, 15:23 |
1436
2
УЕФА может отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы победить Суперлигу
УЕФА

УЕФА рассматривает возможность отказа от перехода на новый формат Лиги чемпионов в пользу нынешнего.

По информации издания Vozpopuli, руководители европейского футбола видят в этом способ победить Европейскую Суперлигу.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

Отметим, что с сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.

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УЕФА суд Европейская Суперлига Лига чемпионов
Источник Twitter
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Mac_Gyver
Швейцарська система цікава. Не треба від неї відмовлятися.
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