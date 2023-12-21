УЕФА может отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы победить Суперлигу
В европейском футболе неспокойно
УЕФА рассматривает возможность отказа от перехода на новый формат Лиги чемпионов в пользу нынешнего.
По информации издания Vozpopuli, руководители европейского футбола видят в этом способ победить Европейскую Суперлигу.
Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.
Отметим, что с сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.
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