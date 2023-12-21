Стала известна позиция Ла Лиги относительно создания Европейской Суперлиги

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкций на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Ла Лига на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором выступила против создания нового турнира. Главные тезисы:

«Промоутеры Суперлиги утверждают, что это решение в их пользу, но реальность такова, что СЕС четко заявил, что «это не означает, что такие соревнования, как проект Суперлиги, должны быть обязательно одобрены. Суд, получив общий вопрос о правилах ФИФА и УЕФА, не выносит решение по этому конкретному проекту в своем решении».

«Решение подтверждает то, о чем мы всегда говорили: любой может организовывать соревнования вне экосистемы УЕФА и ФИФА, это не может быть запрещено, и никто не ставил это под сомнение. Судебный вопрос заключается в том, чтобы эти соревнования находились в экосистеме УЕФА и ФИФА, то есть чтобы были прозрачные, понятные и объективные правила утверждения новых соревнований. В 2022 году УЕФА уже установил процедуру утверждения новых соревнований, которая может быть использована Европейской суперлигой или любым другим соревнованием».

«Создание лиги, призванной обогатить богатейшие клубы и сконцентрировать власть в руках небольшого количества привилегированных команд, также приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и резкому сокращению налоговых поступлений в государственную казну по всему континенту. В связи с этим, согласно экспертному отчету, подготовленному компанией KPMG, только в Испании такой проект, как Европейская Суперлига, приведет к потере 55% общих доходов Ла Лиги и поставит под угрозу отрасль, которая обеспечивает более 194 000 рабочих мест и 8.39 млрд евро налогов, что составляет 1.44% ВВП Испании».

Также против создания Европейской Суперлиги выступил ряд испанских клубов: «Валенсия», «Кадис», «Вильярреал», «Гранада», «Тенерифе», «Вальядолид», «Леванте» и другие менее статусные команды. Все они выступают с тегом #EarnItOnThePitch. Это выражение означает, что футбол – это игра, которая происходит на поле, а не в кабинетах, и нельзя создавать соревнования, где у одних команд будет больше привилегий, чем у других.

Более того, по информации Onda Cero все клубы Ла Лиги, кроме «Реала», в сегодняшних матчах сыграют в футболках в знак протеста против Суперлиги.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.