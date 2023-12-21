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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 14:19 | Обновлено 21 декабря 2023, 14:21
499
0

Флорентино ПЕРЕС: «С сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы»

Президент мадридского «Реала» – о решении Европейского суда

21 декабря 2023, 14:19 | Обновлено 21 декабря 2023, 14:21
499
0
Флорентино ПЕРЕС: «С сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Европейского суда, которое открывает путь к новому клубному соревнованию – Европейской Суперлиге.

«Реал» Мадрид с большим удовлетворением приветствует решение, принятое Судом Европейского Союза, который отвечает за обеспечение наших принципов, ценностей и свобод.

В ближайшие дни мы подробно изучим сферу действия этого постановления, но я хотел бы сделать два вывода, имеющих большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. И во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Мы, клубы, видим, что наше право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые совершенствуют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира, полностью признано. Коротко говоря, сегодня свободная Европа снова одержала победу, а вместе с ней восторжествовал и футбол, и его болельщики.

Перед давлением, которому мы подвергаемся уже более двух лет, сегодня победили право, разум и свобода. И именно поэтому «Реал» Мадрид будет продолжать работать на благо футбола.

Как почти семьдесят лет назад мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок европейских чемпионов, так и сегодня на нас снова лежит обязанность и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так нуждается. И для этого мы продолжим отстаивать современный проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах и эффективно обеспечивающий соблюдение финансового fair play. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость для всех клубов и, прежде всего, защитит игроков и вызовет восторг болельщиков по всему миру», – заявил Перес.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

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Флорентино Перес ФИФА УЕФА Реал Мадрид суд Европейская Суперлига
Источник Marca
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