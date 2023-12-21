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  4. Известна реакция Лунина на то, что он будет в запасе на игру с Алавесом
Испания
21 декабря 2023, 10:20 |
2351
4

Известна реакция Лунина на то, что он будет в запасе на игру с Алавесом

В старте «сливочных» на следующий матч выйдет Кепа Аррисабалага

21 декабря 2023, 10:20 |
2351
4
Известна реакция Лунина на то, что он будет в запасе на игру с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Перед этим поединком главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти сообщил, что стартовым голкипером на этот матч будет испанец Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин останется в запасе. В Испании сообщили, как на это отреагировал украинский страж ворот.

«Кепа Аррисабалага – отличный товарищ по команде и отличный вратарь», – цитирует слова Лунина Defensacentral, после того, как он узнал, кто будет защищать ворота «Реала» в следующем матче.

Ранее сообщалось, что Лунин может перебраться в Английскую премьер-лигу, украинским голкипером заинтересовался «Челси» и «Ньюкасл».

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Карло Анчелотти
Источник DefensaCentral
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Комментарии 4
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Віктор Коробка
А я дивуюсь, чого на Реал такий кеф високий, та продовжує зростати? А воно он що - кепа стоятиме. 
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0
potemkin78
а как они будут определять кто будет сидеть на банке, когда вернётся Куртуа?
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0
Alex T
Косякнуть даже не успел, а уже на лавке, вот вам и основной и слова карлы
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0
Remark
Безхребетне, як він ще міг відреагувати?
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-5
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