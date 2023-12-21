Известна реакция Лунина на то, что он будет в запасе на игру с Алавесом

В четверг, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Перед этим поединком главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти сообщил, что стартовым голкипером на этот матч будет испанец Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин останется в запасе. В Испании сообщили, как на это отреагировал украинский страж ворот.

«Кепа Аррисабалага – отличный товарищ по команде и отличный вратарь», – цитирует слова Лунина Defensacentral, после того, как он узнал, кто будет защищать ворота «Реала» в следующем матче.

Ранее сообщалось, что Лунин может перебраться в Английскую премьер-лигу, украинским голкипером заинтересовался «Челси» и «Ньюкасл».