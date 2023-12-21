На 10 млн больше. Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
Артемом интересуется мадридский «Атлетико» и хочет подписать форварда уже летом
20 ноября испанское издание Relevo сообщило, что 70% прав на 26-летнего Артема Довбика принадлежит испанскому футбольному клубу «Жирона», а остальные 30% распределены между «Днепром-1» и «Мидтьюлландом».
Как сообщает Футбол24, руководство «красно-белых» рассчитывает получить за Довбика 25 миллионов евро (за 70% прав).
По версии Transfermarkt, цена на Довбика составляет 15 млн евро.
Артем находится в шорт-листе мадридского «Атлетико». Также сообщалось и про интерес миланского «Интера».
Трансфер украинского форварда возможен только летом 2024 года, поскольку в текущем сезоне Довбик уже заигран за 2 клуба: «Жирону» и «Днепр-1».
На счету Артема Довбика 10 забитых мячей и 4 голевые передачи в 16 поединках Ла Лиги 2023/24. 21 декабря «Жирона» сыграет с «Бетисом» на выезде в матче 18-го тура Ла Лиги.
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