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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:00
623
0

Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко

Два стадиона не смогут выполнить требования УАФ

21 декабря 2023, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:00
623
0
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

После отмены из-за темноты календарного поединка чемпионата УПЛ «Минай» – «Динамо» дирекции «Миная» и «Авангарда» получили письмо за подписью первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко о том, что если до первого февраля 2024 года не будет решен вопрос с искусственным освещением – то эти стадионы не смогут принимать матчи УПЛ. Таким образом, речь идет не только о футболистах «Миная», но и еще нескольких команд, в частности, «Зари», для которых «Авангард» был домашней ареной.

Как стало известно Sport.ua, в ближайшей перспективе руководство стадиона «Авангард» в Ужгороде и «Минай-арены» не планируют решать вопрос с искусственным освещением этих спортивных сооружений.

По информации нашего источника, заинтересованные закарпатские организации убеждены, что тратить многомиллионные средства (более 10 миллионов грн), которых и так не хватает во время военного положения на усовершенствование инфраструктуры стадионов – неуместная роскошь. Поэтому в «Минае» и Ужгороде сохраняют спокойствие и с нетерпением ждут победы на внеочередном Конгрессе УАФ 25 января 2024 Андрея Шевченко и надеются, что он своим решением позволит и дальше проводить здесь поединки УПЛ, как это сделала аттестационная комиссия УАФ.

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Андрей Шевченко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо стадион Авангард Ужгород система освещения Украинская ассоциация футбола инсайд
Источник Sport.ua
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