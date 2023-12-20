Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гендир Металлиста 1925: «Кредит доверия к Скрипнику – безграничный»
Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 19:27 |
406
0

Гендир Металлиста 1925: «Кредит доверия к Скрипнику – безграничный»

Андрей Неделин – о новом тренере команды

20 декабря 2023, 19:27 |
406
0
Гендир Металлиста 1925: «Кредит доверия к Скрипнику – безграничный»
ФК Металіст 1925. Андрей Неделин

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин прокомментировал назначение Виктора Скрипника на пост главного тренера команды:

«Ставки сделаны - ставок больше нет. Главный трансфер на вход под занавес уходящего года - подписание опытного Виктора Скрипника. Контракт – на 3 года, кредит доверия – безграничный, полномочия делегируются широчайшие.

Искренне верю в творческие идеи нового тренерского штаба во главе с Виктором Анатольевичем. Немецкая дисциплина, тактическая выучка, четкая внутрикомандная субординация, поставленная и структурированная командная игра. Перечислять все преимущества нашего нового главного тренера можно бесконечно.

В футболе результаты и достижения клубов, где работал Виктор Скрипник, говорят за себя лучше, чем поздравительные речи, какие бы пафосные эпитеты при этом не использовались. Амбиции нашего клуба и нового главного тренера совпадают в главном. Нужно расти, развиваться и стремиться покорять новые, до этого недостижимые «Металлисту 1925» горизонты.

Это не произойдет по мановению волшебной палочки, впереди кропотливая работа. Идем от месяца к месяцу, от игры к игре. Никаких шараханий из стороны в сторону. Четко понимаем чего хотим, и кто капитан на мостике в этом увлекательном трехлетнем путешествии. Скучно точно не будет. Никаких лишних слов. Добро пожаловать в футбольную семью «Металлиста 1925», Виктор Анатольевич. Все только начинается».

По теме:
Стало известно, кто будет помогать Скрипнику в Металлисте 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник покинул Ворсклу
Андрей Неделин Металлист 1925 Виктор Скрипник
Источник Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
Футбол | 20 декабря 2023, 15:42 7
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом

Украинец сравнял счет на последних минутах и забил пенальти в послематчевой серии

«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
Футбол | 20 декабря 2023, 17:58 2
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне

В «Жироне» украинского нападающего считают «физическим чудом»

Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Футбол | 20.12.2023, 03:45
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
Футбол | 20.12.2023, 03:40
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20.12.2023, 00:09
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 23:17
Футбол
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
18.12.2023, 19:15 2
Футбол
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
18.12.2023, 22:11 1
Футбол
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
18.12.2023, 22:56 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 16
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
18.12.2023, 16:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем