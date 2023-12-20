Гендир Металлиста 1925: «Кредит доверия к Скрипнику – безграничный»

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин прокомментировал назначение Виктора Скрипника на пост главного тренера команды:

«Ставки сделаны - ставок больше нет. Главный трансфер на вход под занавес уходящего года - подписание опытного Виктора Скрипника. Контракт – на 3 года, кредит доверия – безграничный, полномочия делегируются широчайшие.

Искренне верю в творческие идеи нового тренерского штаба во главе с Виктором Анатольевичем. Немецкая дисциплина, тактическая выучка, четкая внутрикомандная субординация, поставленная и структурированная командная игра. Перечислять все преимущества нашего нового главного тренера можно бесконечно.

В футболе результаты и достижения клубов, где работал Виктор Скрипник, говорят за себя лучше, чем поздравительные речи, какие бы пафосные эпитеты при этом не использовались. Амбиции нашего клуба и нового главного тренера совпадают в главном. Нужно расти, развиваться и стремиться покорять новые, до этого недостижимые «Металлисту 1925» горизонты.

Это не произойдет по мановению волшебной палочки, впереди кропотливая работа. Идем от месяца к месяцу, от игры к игре. Никаких шараханий из стороны в сторону. Четко понимаем чего хотим, и кто капитан на мостике в этом увлекательном трехлетнем путешествии. Скучно точно не будет. Никаких лишних слов. Добро пожаловать в футбольную семью «Металлиста 1925», Виктор Анатольевич. Все только начинается».