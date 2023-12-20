«Провел лучший вечер в футболке Челси». В Англии оценили игру Мудрика

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамье запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «синих», а уже в серии пенальти Михаил точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси», который и стал решающим в этой игре.

Авторитетное английское издание Daily Mail оценило игру украинского вингера в этом матче, поставив ему оценку 6.5.

«Михаил Мудрик провел, пожалуй, лучший вечер в футболке лондонского «Челси», когда в конце сравнял счет, а затем реализовал точный удар в послематчевой серии», – говорится в сообщении Daily Mail.

Ранее болельщики лондонского клуба оценили игру Мудрика в этом матче.