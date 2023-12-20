Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Провел лучший вечер в футболке Челси». В Англии оценили игру Мудрика
Англия
20 декабря 2023, 10:43 |
940
0

«Провел лучший вечер в футболке Челси». В Англии оценили игру Мудрика

Украинец своими действиями вывел «синих» в полуфинал Кубка английской лиги

20 декабря 2023, 10:43 |
940
0
«Провел лучший вечер в футболке Челси». В Англии оценили игру Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Нкунку

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамье запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «синих», а уже в серии пенальти Михаил точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси», который и стал решающим в этой игре.

Авторитетное английское издание Daily Mail оценило игру украинского вингера в этом матче, поставив ему оценку 6.5.

«Михаил Мудрик провел, пожалуй, лучший вечер в футболке лондонского «Челси», когда в конце сравнял счет, а затем реализовал точный удар в послематчевой серии», – говорится в сообщении Daily Mail.

Ранее болельщики лондонского клуба оценили игру Мудрика в этом матче.

По теме:
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Эдди ХАУ: «Поражение от Челси? Это очень больно»
Ньюкасл Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Челси - Ньюкасл
Источник Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
Футбол | 20 декабря 2023, 03:40 3
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца

«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги Англии, обыграв «Ньюкасл» в серии пенальти

Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ
Футбол | 20 декабря 2023, 08:03 2
Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ
Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 19.12.2023, 21:34
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20.12.2023, 00:09
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Футбол | 19.12.2023, 12:12
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
18.12.2023, 23:26 8
Футбол
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
19.12.2023, 07:20 3
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 19
Футбол
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
19.12.2023, 19:52 18
Футбол
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
18.12.2023, 22:56 1
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
18.12.2023, 19:15 2
Футбол
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
18.12.2023, 22:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем