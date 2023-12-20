19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги Англии между командами «Порт Вейл» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Отметим, что «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.

Кубок английской лиги. Четвертьфинал. 19 декабря

Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3



Голы: Хоусон, 11, Роджерс, 23, Крукс, 53

Видео голов и обзор матча: