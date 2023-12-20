Кубок английской лиги
Англия20 декабря 2023, 05:21 |
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Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3. Клуб Чемпионшипа – в полуфинале. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиги Англии
20 декабря 2023, 05:21 |
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19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги Англии между командами «Порт Вейл» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Отметим, что «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.
Кубок английской лиги. Четвертьфинал. 19 декабря
Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3
Голы: Хоусон, 11, Роджерс, 23, Крукс, 53
Видео голов и обзор матча:
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Крукс (Мидлсбро).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Мидлсбро).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Хоусон (Мидлсбро).
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