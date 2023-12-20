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Кубок английской лиги
Порт Вэйл
19.12.2023 21:45 – FT 0 : 3
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 декабря 2023, 05:21 |
75
0

Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3. Клуб Чемпионшипа – в полуфинале. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиги Англии

20 декабря 2023, 05:21 |
75
0
Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3. Клуб Чемпионшипа – в полуфинале. Видео голов
ФК Мидлсбро

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги Англии между командами «Порт Вейл» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Отметим, что «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.

Кубок английской лиги. Четвертьфинал. 19 декабря

Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3

Голы: Хоусон, 11, Роджерс, 23, Крукс, 53

Видео голов и обзор матча:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Крукс (Мидлсбро).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Мидлсбро).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Хоусон (Мидлсбро).
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Источник Sport.ua
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