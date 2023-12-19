Почеттино объяснил, почему не выпустил Мудрика в старте на матч с Ньюкаслом

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик остался в запасе на матч Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино подтвердил догадки о том, что украинцу дали отдохнуть.

«Он провел четыре игры подряд. Мы должны следить за нагрузкой», – сказал Почеттино.

Отметим, что украинец вышел на замену на 78-й минуте.

Михаил до этого в четырех матчах кряду выходил в стартовом составе. Всего в сезоне провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.