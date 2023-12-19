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Англия
19 декабря 2023, 23:38 | Обновлено 19 декабря 2023, 23:41
2382
3

Почеттино объяснил, почему не выпустил Мудрика в старте на матч с Ньюкаслом

Главный тренер «Челси» решил поберегти украинского легионера

19 декабря 2023, 23:38 | Обновлено 19 декабря 2023, 23:41
2382
3
Почеттино объяснил, почему не выпустил Мудрика в старте на матч с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик остался в запасе на матч Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино подтвердил догадки о том, что украинцу дали отдохнуть.

«Он провел четыре игры подряд. Мы должны следить за нагрузкой», – сказал Почеттино.

Отметим, что украинец вышел на замену на 78-й минуте.

Михаил до этого в четырех матчах кряду выходил в стартовом составе. Всего в сезоне провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Маурисио Почеттино Ньюкасл Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу
Источник Twitter
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Viktor Shuper
мурзік вже встиг забити  
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AndiM
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